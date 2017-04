TPO - Cháu đừng nuôi hi vọng sẽ đòi lại tình cảm cũng như tiền bạc mình đã dâng cho kẻ sở khanh lừa lọc kia. Cháu cũng không nên phí công sức đi tìm kẻ xấu xa đó làm gì. Ở đó cháu không có họ hàng, không có ai quen biết sẽ rất khó để tìm sự cảm thông hay bênh vực của mọi người xung quanh vì họ đâu biết cháu là ai, đâu biết sự tình thế nào mà ra tay cứu giúp cháu?

Ảnh minh họa: Internet

Nhẹ dạ, tôi mất cả tình lẫn tiền cho thiếu gia... rởm", khiến cháu rơi vào cảnh trớ trêu như thế này. Song theo bác nghĩ cháu nên bình tĩnh để vượt qua giai đoạn khó xử này cháu ạ. Bác hiểu cháu đang đau khổ, đang tự dằn vặt mình vì những việc làm thiếu kìm chế, thiếu suy nghĩ trong câu chuyện ", khiến cháu rơi vào cảnh trớ trêu như thế này. Song theo bác nghĩ cháu nên bình tĩnh để vượt qua giai đoạn khó xử này cháu ạ.

Chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, có nuối tiếc hay ân hận cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, vì vậy cháu hãy coi đó là một tai nạn do mình bất cẩn, do mình non yếu nên gặp phải để tĩnh tâm rút ra bài học cho bản thân mình.

Cháu đừng nuôi hi vọng sẽ đòi lại tình cảm cũng như tiền bạc mình đã dâng cho kẻ sở khanh lừa lọc kia. Cháu cũng không nên phí công sức đi tìm kẻ xấu xa đó làm gì. Ở đó cháu không có họ hàng, không có ai quen biết sẽ rất khó để tìm sự cảm thông hay bênh vực của mọi người xung quanh vì họ đâu biết cháu là ai, đâu biết sự tình thế nào mà ra tay cứu giúp cháu?

Bỏ đi cháu ạ! Cháu còn trẻ, còn khoẻ thì còn làm ra tiền, ra của, rồi sẽ có người đàn ông tốt, thông cảm với hoàn cảnh của cháu để đem lại cho cháu một cuộc sống hạnh phúc, an lành.

Bên cạnh cháu còn có bố mẹ, có người thân, có đồng nghiệp, nếu cháu cần giúp đỡ hãy thu xếp về quê một thời gian để ổn định tinh thần trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Bác mong sẽ sớm nhận được tin vui từ cháu, can đảm, nghị lực lên cháu nhé.