Nhiều người cho rằng con gái dậy thì sớm là hiện tượng tự nhiên mà không biết điều đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc dậy thì sớm ở bé gái. Ảnh: Getty Imanges/ PhotoAlto.

Trẻ em gái dậy thì sớm tăng khả năng bị đột quỵ, mắc bệnh tim và thường thiếu kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngày nay rất nhiều cô gái dậy thì sớm hơn so với trang lứa. Hiện tượng này thường được liên kết với bệnh béo phì hoặc tiếp xúc với hóa chất nhiều. Điều đó đặt các cô gái vào những rủi ro dài hạn về tâm lý và sức khỏe.Những bé gái dậy thì sớm có các biểu hiện như ngực phát triển (thường là dấu hiệu đầu tiên), xuất hiện lông nách, lông mu và có kinh nguyệt (sau 2-3 năm khi bắt đầu thấy triệu chứng sớm).Các chuyên gia cũng không thể đánh giá chính xác nguyên nhân gây dậy thì sớm ở các bé gái, tuy nhiên vẫn có một số giả thiết đặt ra.Theo The Times, béo phì có thể là yếu tố gây dậy thì sớm. Trẻ em thừa cân có nồng độ insulin cao (một yếu tố làm tăng khả năng sản xuất hormone estrogen) và nguy cơ lưu trữ chất độc từ môi trường.Dậy thì sớm cũng có sự đóng góp của chế độ ăn uống tiêu thụ quá nhiều hormone và hóa chất estrogen có trong sản phẩm ngành chăn nuôi. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng là một trong các nguyên nhân.Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neuroepidemiology, các nhà khoa học của Nhật Bản tiến hành theo dõi 1.412 phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh trong giai đoạn 1998-2010. Từ đó, họ có con số thống kê về chiều cao, cân nặng, khả năng trải qua cơn đột quỵ, bệnh tim và cao huyết áp của những người tham gia.Theo đó, các bé gái dậy thì sớm tăng 1,8 lần khả năng bị đột quỵ trong cuộc sống sau này. Những người mãn kinh ở tuổi 45 hoặc trẻ hơn có nguy cơ cao bị nhồi máu não so với những người mãn kinh ở tuổi 50.Bắt đầu có kinh nguyệt trước tuổi 13 làm cho các bé gái bị giảm lưu lượng máu trong cơ thể. Điều này dẫn đến giảm lượng oxy lên não bộ, gây ra cái chết của tế bào thần kinh và dẫn đến cơn đột quỵ có khả năng gây chết người.Những bé gái dậy thì sớm thường phát triển sớm, nhanh và có tầm vóc cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng khi dậy thì đã qua, sự tăng trưởng chững lại. Do đó, họ có chiều cao thấp hơn những bạn bè bằng tuổi.Một số nghiên cứu khác còn tìm thấy liên quan giữa dậy thì sớm ở bé gái đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ ung thư vú sau này.Ngoài ra, những bé gái này còn quá trẻ để đối phó với sự thay đổi của cơ thể. Kết hợp với sự hạn chế trong giáo dục giới tính ở nhiều nơi, các bé thường thiếu kỹ năng để chăm sóc cơ thể.