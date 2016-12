Bệnh nhân có các triệu chứng như đau đầu, sốt, chảy nước mũi, khó thở và ho thường được chẩn đoán bị viêm xoang hoặc viêm phế quản.



Những bệnh về đường hô hấp nếu thường xuyên tái phát sẽ phải điều trị bằng cách sử dụng kháng sinh. Viêm xoang và viêm phế quản có hai dạng, đó là dạng cấp tính là tạm thời và mãn tính đòi hỏi phải chăm sóc thường xuyên.



Trong giai đoạn cấp tính, họ có thể được điều trị bằng thuốc thảo dược tạm thời cho đến khi các triệu chứng biến mất. Tuy nhiên, trong giai đoạn mãn tính, các bác sĩ sẽ phải kiểm tra kĩ lưỡng hơn để có biện pháp điều trị phù hợp

Nguyên nhân của viêm xoang và viêm phế quản có thể là do vi khuẩn, virus hoặc sinh vật, nấm hoặc thậm chí các chất gây dị ứng.



Viêm xoang có đặc trưng chủ yếu là chảy nước mũi, mũi đặc, tắc nghẽn đường mũi và khó thở, cảm giác áp lực bên trong các hốc xoang.



Để phân biệt viêm xoang với cảm lạnh thông thường, người ta thường dựa vào những dấu hiệu quan trọng. Ở người lớn, viêm xoang cấp tính có thể là lúc bạn thấy nước mũi chảy ra có màu đục, hoặc nó trôi vào họng khiến bạn nghẹt mũi, khó thở và đau vùng mặt (như là đau xung quanh mắt hoặc đau đầu), hoặc cả hai. Các triệu chứng khác có thể bao gồm sốt và đau răng.



Ở trẻ em, dấu hiệu nhiễm trùng xoang thường là hơi thở hôi, ho và trẻ nhăn nhó vào ban ngày. Tuy nhiên, trẻ có thể không sốt, đau mặt hay đau đầu. Viêm xoang cấp tính có thể bị sốt cao và ớn lạnh, nếu không được điều trị có thể dẫn đến viêm phế quản hoặc viêm phổi do nhiễm trùng vi khuẩn lây lan đến các khu vực hô hấp khác.

Có thể mấy ngày đầu bạn cảm thấy khỏe hơn nhưng sau đó lại thấy tệ hơn gấp hai lần, thậm chí là rất khó chịu thì đó hoàn toàn có thể chẩn đoán là viêm xoang do vi khuẩn.

Trong trường hợp viêm xoang dù là cấp tính hay mãn tính thì đều cần có sự chỉ định của bác sĩ trong việc dùng thuốc và điều trị để đạt hiệu quả cáo nhất.Ngoài ra, yếu tố môi trường cũng góp phần không nhỏ khiến cho bệnh nặng thêm, ví dụ như căng thẳng, chất gây dị ứng, chế độ ăn uống hoặc thậm chí do tiếp xúc với người có bệnh.Bệnh viêm xoang không có những biểu hiện, triệu chứng xuất hiện giống nhau ở tất cả bệnh nhân. Có thể nhận định bị viêm xoang nếu người bệnh có các triệu chứng sau:- Liên tục có các triệu chứng cảm lạnh: Nếu có dấu hiệu cảm lạnh trong 10 ngày, thì nhiễm trùng đó có thể là do virus. Còn nếu sau 10 ngày không thấy dấu hiệu suy giảm thì có thể là do vi khuẩn gây ra.