Nghiện rượu không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, hạnh phúc gia đình, mà nó còn để lại những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Mỗi khi khi nghĩ tới việc chồng thường xuyên nhậu nhẹt, nhiều bà vợ thường ấm ức cho rằng “chồng mê rượu còn hơn mê vợ con”. Nhưng thực tế, nhiều bà vợ không hiểu rằng rất nhiều ông không không thích rượu, mà họ đi nhậu chỉ vì thích thể hiện rằng… mình là đàn ông.

Vì vậy việc để các ông chồng tránh xa “ma men” rượu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cần nhất là bản thân người đó phải ý thức được uống như thế nào để không ảnh hưởng đến mình và những người thân. Ngoài ra, việc người chồng có giảm bớt cơn say xỉn hay không cũng phụ thuộc một phần vào sự khéo léo, khuyên nhủ của người vợ và bạn bè và những người xung quanh.

Một số kinh nghiệm sau đây đang được nhiều các bà vợ áp dụng thành công:

Thay đổi chiến thuật

Thay vì cằn nhằn, to tiếng cãi cọ với chồng, hãy kiềm chế cơn bực tức và chăm sóc chồng chu đáo, không nên nói nhiều trong lúc chồng say xỉn vì người say thường dễ mất kiểm soát hành vi. Tốt nhất là hãy đợi thời điểm thích hợp rồi nhẹ nhàng phân tích. Với những ông chồng biết yêu thương gia đình, chỉ cần những hành động vậy thôi sẽ cảm động và áy náy với vợ con.

Tạo không khí đầm ấm

Nấu những món ăn chồng ưa thích, tích cực nấu những bữa ăn ngon và tạo không khí gia đình ấm cúng sẽ là “tuyệt chiêu” giữ chân các ông chồng ở nhà và từ chối dần các cuộc nhậu. Hoặc nếu vì phải đi nhậu, các bà vợ có thể nhắc nhở chồng ăn lót dạ trước ở nhà, không để bụng rỗng khi đi nhậu để hạn chế say xỉn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Rượu để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe, vì vậy cần chủ động cùng chồng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh tật cũng như có cách phòng chống tốt nhất. Nếu phải uống thuốc điều trị hay kiêng khem thì cần kiểm soát và nhắc nhở chồng nói không với rượu.

Một số bài thuốc giải rượu hiệu quả

Những lúc say xỉn, chồng rất cần sự trợ giúp của bạn, vì vậy dù bực tức thế nào bạn cũng không nên bỏ mặc anh ấy trong cơn say vì rất có thể để lại hậu quả đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Một số bài thuốc giải rượu sau đây rất cần thiết để giúp chồng bạn phục hồi nhanh chóng.

Cháo hoặc súp nóng

Khi lượng rượu uống vào quá nhiều khiến cơ thể bị say và nôn ra hết thức ăn trong dạ dày, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt rã rời, chân tay bủn rủn... Lúc này, một bát cháo, hoặc súp nóng sẽ hạn chế cơn say và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Nước gừng, nước mía

Bạn hãy dùng gừng thái lát, đun chung với nước sôi và có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để cho chồng uống. Vì gừng có vị nóng có tác dụng làm cho máu lưu thông tốt hơn, từ đó giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất cồn trong cơ thể.

Bột sắn dây

Người bị say rượu khi uống bột sắn dây sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, tỉnh rượu. Để giải rượu, bạn nên pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, cơ thể trở về trạng thái ban đầu sớm nhất, giảm các biến chứng nguy hiểm do rượu bia gây ra.