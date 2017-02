Làn da trẻ đẹp và căng mịn luôn là điều mong ước của tất cả chị em phụ nữ. Các loại kem dưỡng da chỉ mang lại cho bạn vẻ đẹp bên ngoài, trong khi thực phẩm sẽ giúp bạn làm đẹp da toàn diện từ bên trong.

Ảnh minh hoạ: Internet

Dưới đây là 5 loại thực phẩm sẽ giúp làn da của bạn đẹp vô điều kiện:Hạt hướng dương chứa nhiều lượng vitamin E nhiều hơn cả bơ và dầu ôliu. Bên cạnh đó nó còn chứa các chất chống ôxy hóa mạnh, có tác dụng rất tốt trong việc duy trì làn da trẻ đẹp.Ngoài ra, trong hạt hướng dương còn chứa kẽm, đồng, sắt, chất xơ, khoáng chất... giúp ổn định đường huyết, cholesterol, đường huyết và ngăn ngừa táo bón.Ổi là một trong những loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều vitamin C nhất. Ổi còn chứa các vitamin cần thiết giúp bổ sung dưỡng chất cho collagen, mang lại làn da căng và sáng mịn.Hàu chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác như vitamin A, E, C, sắt, canxi, selenium và vitamin B12... giúp bổ sung dưỡng chất để có làn da đẹp.Hàu cũng là thực phẩm chứa nhiều kẽm nhất, mà kẽm lại rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển thích hợp, đông thời giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy khả năng lành bệnh.Ngoài ra, hàu còn nổi tiếng là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tình dục.Quả việt quất đã được chứng minh có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Bởi nó có chất anthocyanin, đây chính là sắc tố tạo nên màu xanh đậm cho quả việt quất. Loại chất này có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi tác.Quả việt quất rất giàu chất xơ, một loại chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, khả năng đồng hóa chất natri, fructose và các vitamin trong quả việt quất có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện tiêu hóa.Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng bảo vệ các tế bào và giữ ẩm cho da, giúp chống lại hiện tượng da bị cháy nắng cũng như bệnh ung thư da.Trong cá hồi cũng có chứa rất nhiều vitamin thiết yếu như vitamin A, D, phốt pho, magiê, kẽm, và i-ốt…Ngoài ra, các axit béo trong cá hồi cũng cung cấp dinh dưỡng cho nang lông và giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh.