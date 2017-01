Với tựa đề “Taste quest: The delicious wonders of Vietnam” (tạm dịch là Hành trình gia vị: Kỳ quan ẩm thực của Việt Nam), tờ The New York Times số ra ngày 18/1 có bài viết về đầu bếp và ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

Hình ảnh trong bài viết "Taste quest: The delicious wonders of Vietnam" trên New York Times. Tờ nhật báo hàng đầu của nước Mỹ này đã dành nhiều lời khen cho món ăn Việt, với hương vị phong phú và những công thức nấu ăn độc đáo. Đồng thời bày tỏ ấn tượng với sự sáng tạo, lối trình bày bắt mắt và chất lượng món ăn mà đầu bếp Việt Nam thực hiện ở cuộc thi Chiếc Thìa Vàng. Cuộc thi Chiếc thìa Vàng do Công ty TNHH Minh Long I và Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức thường niên kể từ năm 2013 với sự tài trợ bởi nhãn hàng Ly’s Horeca (dòng sản phẩm sứ cao cấp của Công ty TNHH Minh Long I chuyên dùng cho nhà hàng, khách sạn) và sự bảo trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Dẫn lời “đầu bếp thế kỷ” Eckart Witzigmann – giám khảo vòng chung kết cuộc thi Chiếc Thìa Vàng 2016, bài báo có đoạn: “Tôi nghĩ rằng các đầu bếp đã làm việc hết mình để có được những món ăn hoàn hảo. Tôi ấn tượng nhất là sự sáng tạo không giới hạn và cách sử dụng nhiều loại gia vị địa phương vào các món ăn của các đầu bếp ấy…”. Cũng theo bài báo này, Việt Nam là đất nước giàu có cả về gia vị và sản vật tươi ngon, với nhiều đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền. Ngoài ấn bản quốc tế, trên trang báo trực tuyến chuyên mục Food (ẩm thực) của New York Times còn đăng tải bài viết dạng chi tiết và đầy màu sắc, sống động về hành trình gia vị Việt 2016, dưới dạng bản đồ tương tác. Theo đó, các nguyên liệu đặc sắc, món ăn tiêu biểu và đặc điểm ẩm thực trứ danh, kèm những địa chỉ gợi ý nên ghé qua ở từng địa phương Việt Nam cũng được tờ báo này đề cập chi tiết.