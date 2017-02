Thời tiết ấm dần lên là lúc nhiều chị em tìm đến các loại quần áo lót ôm gọn cơ thể - bodyfit - với mong muốn che đi các khuyết điểm của cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, sự bất tiện trong sử dụng những bộ quần áo này đã khiến không ít người dở khóc dở cười, đấy là chưa kể đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các loại quần áo lót bodyfit chủ yếu được làm từ thành phần sợi co giãn giúp tạo độ co giãn tốt, bó lấy cơ thể, tạo cảm giác thon gọn cho chị em.Các loại quần áo bodyfit phổ biến hiện nay thường ôm chặt lấy toàn bộ phần dưới ngực, bụng và lưng, hông.Loại liền quần thì có tác dụng ôm khít hơn, tạo sự gọn gàng "tổng thể", trong khi loại quần mặc riêng thì thuận tiện hơn nhưng lại có nhược điểm là phần gấu áo và cạp quần rời nhau nên thường bị lộ phần bụng chảy xệ.

Nhiều chị em sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để mua những bộ áo "thần kỳ" này, với hy vọng cải thiện vóc dáng của mình, nhưng rồi lại phải bỏ ngay những bộ đồ đó vì sự bất tiện.

Chị Nguyễn Thu Hằng (54 An Dương, Yên Phụ, Hà Nội) đã thử giảm vòng bụng với loại áo gen cài móc bó bụng.



Sự khó chịu khi phần bụng bị bó chặt còn có thể "cố" được, nhưng đến khi toàn bộ phần da bên trong ngứa ngáy, nổi những lằn đỏ, thì chị không thể chịu nổi.



Chị cũng đã thử loại áo ống liền quần, có độ bó mềm mại hơn, nhưng lại khổ sở vì mỗi lần muốn vào nhà vệ sinh thì phải loay hoay mãi mới cởi được bộ lót trong...



Không những thế, chị Hằng còn than thở "tai hại hơn cả là bộ đồ đó chỉ bóp gọn tại chỗ, chứ có tiêu hết mỡ đâu, nên bó chỗ này nó lại phình chỗ khác, trông càng tệ hơn. Mà khổ nhất là ngồi văn phòng cứ phải thẳng đơ người lên nếu không muốn cơ thể lằn từng khúc, nhiều khi muốn nghẹt thở".



Chị Trần Hồng Minh (Xuân La, Tây Hồ)lại sử dụng bộ đồ lót này cho việc tập thể dục, theo lời mách nước của mấy cô bạn cho rằng "mặc bó chặt thì tập mới hiệu quả".



Nhưng rồi chị Minh cũng không thể theo được phương pháp này vì khi tập mồ hôi ra rất nhiều, những chỗ bị bó chặt lại rất bí và khó chịu.



Nguy cơ viêm nhiễm



BS Cao Hồng Chi, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản và Sức khỏe Cộng đồng, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam cho biết, đồ lót được làm bằng chất liệu cotton là tốt nhất, vừa thoáng, vừa thấm mồ hôi.



Không nên chọn những bộ đồ lót bó sát cơ thể, bí mồ hôi rất dễ gây viêm lỗ chân lông. Đặc biệt là đối với các chị em sau khi sinh, có thể cơ thể "xổ", ngực chảy xệ nhưng rồi sau một thời gian tập luyện kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ dần lấy lại vóc dáng, chứ tuyệt đối không nên dùng các loại đồ lót này.



Không ít trường hợp đã bị tắc tia sữa, nhiễm khuẩn đầu vú, thậm chí mọc mụn mủ quanh quầng vú.



Ngoài ra, vùng kín là nơi cần được giữ vệ sinh, và để cho khô thoáng nên quần lót bó sát là một nguy cơ viêm âm đạo.



BS Cao Hồng Chi khuyên rằng loại quần áo lót bodyfit chỉ thích hợp khi mặc trong thời gian ngắn như đi tiếp khách, dự tiệc...



Theo GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Lương, việc mặc chật làm tăng nguy cơ cho cơ thể.



Cụ thể, khi mặc chật sẽ làm hệ thống mao mạch da hạn chế lưu thông. Quá trình vận chuyển máu, cung cấp oxy, dinh dưỡng giảm. Đồng thời máu đã sử dụng đưa vào hệ thống tuần hoàn chậm. Bên cạnh đó, tuyến da cũng cần phải thở, thoát mồ hôi.



Mặc quá chật sẽ làm cho da bị bí gây nên nguy cơ bệnh da liễu cũng như nhiễm trùng. Tất cả các yếu tố trên đều làm cho cơ thể bị ứ trệ, chuyển hóa chất dinh dưỡng cho cơ thể kém, đặc biệt vùng da có nguy cơ bị lão hóa nhanh hơn do thiếu chất.