Trước điều trị biểu hiện với tổn thương loạn dưỡng móng nặng do vảy nến

Tổn thương móng xuất hiện trong 50% các trường hợp chỉ có tổn thương da và trong 90% các trường hợp có viêm khớp vảy nến. Khi không được điều trị, tổn thương móng do vảy nến sẽ gây đau nhiều, khó chịu, và trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và công việc.

Tổn thương móng trong vảy nến đặc trưng trên lâm sàng bởi những biểu hiện ở móng chân và móng tay. Thời gian xuất hiện loạn dưỡng móng trung bình trên các cá thể mắc vảy nến là từ 9 tới 11,5 năm, điều này giải thích cho tỷ lệ xuất hiện tổn thương móng thấp trên trẻ em. Về mặt lâm sàng, tổn thương móng trong vảy nến có nhiều biểu hiện tùy thuộc vào vị trí của quá trình viêm, bao gồm rỗ móng, móng trắng, bong móng, mụn mủ móng, dày sừng dưới móng và xuất huyết kẽ móng, trong đó biểu hiện hay gặp nhất là rỗ móng. Tổn thương rỗ móng thường ảnh hưởng tới móng tay nhiều hơn là móng chân, và là các điểm lỗ rỗ lõm xuống ở bề mặt đĩa móng. Rỗ móng xuất hiện do quá trình sừng hóa bình thường trong chất nền của móng bị ảnh hưởng.

Tổn thương móng trong vảy nến thường rất khó kiểm soát và kết quả mang lại thường không như mong đợi. Các lựa chọn điều trị cho tổn thương móng trong vảy nến bao gồm nhiều liệu pháp cục bộ và toàn thân. Các lựa chọn này thường dựa trên mức độ nặng của bệnh và có hay không tổn thương da và/hoặc khớp. Các điều trị hiện tại cho tổn thương móng do vảy nến có thể được chia thành liệu pháp cục bộ, tiêm trong tổn thương, quang hóa trị liệu, liệu pháp laser, liệu pháp chiếu xạ và các liệu pháp toàn thân như các thuốc sinh học.

Báo cáo ca lâm sàng

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có tổn thương loạn dưỡng móng từ năm 40 tuổi. Bệnh nhân có biểu hiện vảy nến ở các vị trí da đầu, tai, bẹn, các chi và móng. Tiền sử gia đình có vảy nến và cha của bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định có mắc bệnh này.

Đối với tổn thương trên da, bệnh nhân đã sử dụng nhiều liệu trình khác nhau, khởi đầu với steroid như hydrocortisone acetate Sigmacort 1% hai lần một ngày, sau đó là corticosteroids như betamethasone dipropionate – Thuốc mỡ Diprosone 0.05% hai lần một ngày. Các triệu chứng chỉ thuyên giảm một phần và tái phát ngay sau khi dừng điều trị (Hình 1). Bệnh nhân cũng đã trải qua một vài liệu trình điều trị ngắt quãng, tuần tự và luân phiên như methotrexate, cyclosporine, và retinoid đường uống, cả phối hợp cũng như đơn độc, tất cả các liệu trình đều chỉ tạm thời làm dịu các tổn thương trên da, nhưng có rất ít hoặc không hề có cải thiện đối với các tổn thương ở móng.

Bệnh nhân được kê đơn sử dụng Gel làm sạch Dr Michaels® (Soratinex®), sản phẩm bôi móng Dr Michaels® (Nailinex®) và thảo dược đường uống PSC 500. Chất bôi móng có chứa hỗn hợp các dầu thiết yếu bao gồm dầu lá trà, dầu mù tạt, dầu cam, dầu oregano, dầu gừng và quýt, các thành phần này có hoạt tính kháng vi khuẩn, kháng nấm, kháng sinh, kháng virus và kháng viêm, chống ngứa, giảm đau.

Sau 4 tháng điều trị sử dụng các sản phẩm Gel làm sạch, lotion bôi móng, thuốc mỡ và sản phẩm dùng đường uống PSC 500 của Dr Michaels® (Soratinex® và Nailinex®), bệnh nhân đã có sự thuyên giảm hoàn toàn trên hầu hết các thông số đánh giá tình trạng tổn thương móng do vảy nến.

Cụ thể hơn, đã có sự suy giảm đáng kể đối với tình trạng dày sừng dưới móng, bong móng, nấm móng, rỗ giường móng (Hình 2). Điểm mNAPSI giảm từ 30 xuống 6. Bệnh nhân rất vui mừng với kết quả này và ông ta tiếp tục sử dụng dòng sản phẩm Dr Michaels® (Soratinex® và Nailinex®) hàng ngày và không hề có tác dụng phụ nào sau 14 năm. Điều thú vị là tổn thương trên da của bệnh nhân cũng cải thiện đáng kể.

Ca lâm sàng này chỉ ra rằng dòng sản phẩm Dr Michaels® (Soratinex® và Nailinex®) rất có hiệu quả đối với tình trạng bong móng, dày sừng dưới móng và quá trình chủ chốt phát triển do sự tăng tân tạo quá mức, dày sừng và á sừng tại nền móng. Ca lâm sàng này gợi ý rằng cơ chế bệnh sinh được dòng sản phẩm Dr. Michaels® (Soratinex® và Nailinex®) can thiệp vào là thông qua việc điều hòa quá trình tân tạo và biệt hóa của lớp biểu mô sừng, điều hòa tính thấm của tế bào nấm và tế bào vi sinh và phục hồi chức năng hàng rào biểu mô, đồng thời ức chế quá trình viêm.

(Theo Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents)

