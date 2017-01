Nhiều gia đình thường sử dụng đậu cô ve hay còn gọi đậu tây mà không hề biết rằng thực phẩm này giàu vitamin, chất xơ và các dưỡng chất khác giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và phòng được nhiều chứng bệnh hiệu quả.

ẢNh minh họa: Internet

Dưới đây là 5 công dụng của đậu cô ve mà bạn không thể bỏ qua:Đậu cô ve chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do gây hại và ngăn ngừa nhiều bệnh bao gồm cả ung thư.Cùng với các chất chống ôxy hóa, các dưỡng chất khác có trong đậu cô ve còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để cơ thể kháng lại các bệnh thường gặp như cảm cúm, cảm lạnh, ho.Đậu cô ve rất giàu protein, chất xơ, kali, đặc biệt là ma giê, vitamin K, canxi và silicon. Lượng canxi có trong đậu cô ve giúp tránh bệnh loãng xương, silicon giúp tăng cường mật độ xương, giúp xương luôn chắc khỏe.Các chất chống ôxy hóa trong đậu cô ve còn có khả năng chống sưng viêm.Các dưỡng chất có trong đậu cô ve giúp bảo vệ tim mạch và cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch.Trong đậu cô ve còn chứa hai chất quercetin và kaempferol giúp tiêu diệt gốc tự do có hại, bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.Chất xơ có trong đâu cô ve giúp điều hòa và làm giảm bớt nồng độ đường trong máu, triglyceride và cholesterol giảm xuống đáng kể.giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và rất có lợi cho người đang mắc bệnh tiểu đường.Một nghiên cứu cho thấy bệnh nhân tiểu đường ăn đậu cô ve thường xuyên có nồng độĐậu cô ve rất giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu. Đồng thời, đậu cô ve cũng chứa rất ít calo, tốt cho tiêu hóa, vì thế, rất tốt cho người muốn giảm cân, giảm mỡ.