Một trong những cách xua tan mệt mỏi mà ít người nghĩ đến chính là sử dụng mùi hương. Không chỉ giúp xả stress hiệu quả, mùi hương còn giúp kích thích tâm trạng khiến bạn cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.

Ảnh minh hoạ: Internet

Các nghiên cứu cho thấy, mùi hương là loại trí nhớ và cảm giác mạnh nhất trong mọi cảm nhận mà giác quan đem lại. Bạn có thể quên một hình ảnh từ rất lâu trước đó nhưng một mùi hương mà bạn đã ngửi qua thì có thể được gợi nhớ lại ngay. Đó chính là tác dụng đặc biệt của mùi hương.Hãy tham khảo 6 mùi hương được các nhà khoa học gợi ý để giúp bạn thêm yêu đời hơn:Hương thảo có mùi hương dễ chịu, giúp kích thích cơ thể chống lại mệt mỏi cả về cả thể chất lẫn tinh thần.Theo nghiên cứu, tinh dầu hương thảo còn làm tăng cơ hội ghi nhớ những việc phải làm trong tương lai, tăng sự tỉnh táo và tăng cường trí nhớ. Loại hoa này thường được sử dụng trong ngành công nghệ mùi hương và ẩm thực.Tinh dầu bạc hà có màu vàng nhạt, mùi hương the mát tinh khiết sẽ giúp kích thích tâm trạng, giảm căng thẳng, stress và khơi nguổn năng lượng bất tận giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn.Nếu không có điều kiện dùng lá bạc hà tươi, thì bạn có thể sử dụng cây húng quế cũng có tác dụng tương tự để thay thế.Mùi hương của quế từ lâu đã được người châu Âu dùng để giải tỏa tâm lý mỗi khi gặp stress, sự hốt hoảng hay cảm giác chán nản, buồn rầu.Các nghiên cứu cho thấy, mùi hương của quế giúp duy trì hàm lượng cortisol của cơ thể ở mức bình thường, từ đó giảm căng thẳng, chống lại hậu quả tiêu cực do stress gây ra cho não.Ngoài ra, quế còn giúp kích thích sự tuần hoàn máu, giúp bạn kích hoạt nguồn năng lượng mới cho cơ thể.Mùi hương từ chanh có thể giúp cải thiện hoạt động của gene và biến đổi chất hóa học trong máu, từ đó giúp con người giải tỏa căng thẳng, làm dịu cơn tức giận hay lo lắng hiệu quả. Mùi hương từ xoài, cam hay bưởi cũng có tác dụng tương tự.Oải hương có mùi thơm nồng nhưng không gắt sẽ giúp làm giảm cơn đau đầu của bạn và có tác dụng an thần rất tốt. Khi bị stress, hãy xịt một ít hương hoa oải hương vào khăn giấy và cho vào trong vỏ gối sẽ giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn rất nhiều.Mùi hương ngọt ngào, tinh khiết của hoa nhài sẽ xua tan những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống hằng ngày, giúp tinh thần bạn tỉnh táo, kích thích cảm giác yêu thương và gần gũi hơn. Khoa học cho biết, hương hoa nhài cũng rất tốt để chữa bệnh lãnh cảm.