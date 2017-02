Việc một người dẫn chương trình trẻ tuổi rơi vào hôn mê sâu, người nhà đặt nghi vấn có liên quan đến việc bệnh nhân sử dụng thuốc tăng cơ, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc những người tập thể hình đang lạm dụng thuốc tăng cơ không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Trương Gia Bảo

Vào trung tuần tháng 7, một MC trẻ tuổi tại TP Hồ Chí Minh phải nhập viện sau một cơn đau dạ dày và rơi vào hôn mê sau đó. Người nhà cho biết gần đây MC này có tập tạ và sử dụng thuốc tăng cơ không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân khiến MC lâm trọng bệnh, gia đình đã mang lọ thuốc mà chàng trai đang dùng đến cho bác sĩ kiểm tra thành phần. Hiện các bác sĩ vẫn chưa xác định được tình trạng bệnh của bệnh nhân có liên quan đến việc dùng thuốc tăng cơ hay không.Tuy nhiên sự việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng thuốc tăng cơ bừa bãi, gây hậy quả khôn lường cho sức khỏe.Trên thị trường đang bán rất nhiều loại thuốc, thực phẩm và sản phẩm chứa steroid; chúng là các loại thuốc hoặc chất giống như testosterone hoặc có tác dụng giống testosterone. Hormone testosterone là loại hormone có các tác dụng như tăng sản sinh tinh trùng, tăng phát triển cơ như to cơ, tăng phát triển xương như chắc xương.Thông thường các bác sĩ chỉ kê đơn các thuốc có steroid với mục đích điều trị các bệnh như trẻ dậy thì muộn, giảm số lượng tinh trùng trong điều trị vô sinh, mãn dục nam giới hoặc các bệnh mà cơ thể sản xuất rất ít testosterone như các loại thuốc fluoxymesterone, nandrolone... Và các thuốc này đều được khuyến cáo sử dụng theo đơn bác sĩ.Một số người không hiểu hoặc tìm hiểu không kỹ đã tự tìm mua các thực phẩm, sản phẩm hỗ trợ có chứa các loại hormone steroid cơ thể sinh ra nhằm mục đích sử dụng chuyển thành các hormone steroid khác như: testosterone, cortisol, estrogen, từ đấy làm phát triển to cơ. Trên thực tế các sản phẩm, thực phẩm này có tác dụng như vậy hay không thì hoàn toàn chưa được khoa học chứng minh vì nó không phải là thuốc.Với những người tập gym thường có mong muốn các khối cơ phát triển nhanh hơn, săn chắc hơn, giảm lượng mỡ thừa dưới da nên họ đã sử dụng các sản phẩm này với liều lượng rất cao và vô tội vạ. Họ vô tình quên mất rằng, thông thường các sản phẩm này có hàm lượng steroid không rõ nguồn gốc rất cao gấp hàng chục lần so với những thuốc chứa steroid mà các bác sĩ kê. Chính vì như vậy mà chúng gây ra rất nhiều các tác dụng phụ gấp hàng chục lần so với các thuốc chứa steroid.Hầu hết các sản phẩm không phải là thuốc có chứa steroid gây ra rất nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng và không có khả năng hồi phục như: giảm sản sinh tinh trùng, teo tinh hoàn dẫn đến vô sinh nam, chứng vú to nam giới. Ở nữ giới có thể tăng mọc lông, da thô ráp, giảm kích thước vòng 1. Nguy hiểm hơn, ở những người dùng liều cao, muốn nhanh tăng cơ sẽ dẫn đến các nguy cơ như làm ngừng sự phát triển của xương sớm hơn so với tuổi trưởng thành gây lùn hoá, đau thắt ngực, suy tim, tăng huyết áp, tăng cholesterol LDL có hại trong máu, gây suy tế bào gan, suy thận khó hồi phục.Qua những tác dụng phụ và những nguy cơ như vậy khi sử dụng các thuốc hay các sản phẩm có tác dụng tương tự thuốc, người sử dụng cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ hoặc các chuyên gia để vừa có hiệu quả cao và tránh tác dụng xấu đối với sức khỏe. Mặt khác với những người tập gym là nam giới ở độ tuổi 18-35 thì khi tập chỉ cần chú ý tập đầy đủ, đúng động tác, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc thì sẽ có thân hình đẹp và chuẩn. Vì ở độ tuổi này nồng độ testosterone trong máu luôn cao và ổn định, chỉ khi trên 40 tuổi hoặc những người bị bệnh về sụt giảm hormone thì nồng độ hormone này mới bị thấp. Cơ bắp của mỗi người có được là nhờ sự phát triển các bộ phận trên cơ thể theo độ tuổi, theo chu kỳ và thông qua ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi chứ không phải là muốn nhanh là được.