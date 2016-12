TPO - Tình trạng khó chịu này có thể do sữa, vi khuẩn, hoặc tệ hơn là bạn đang bị ung thư. Biết được nguyên do mới có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề.

1. Ăn quá nhiều: Không còn nghi ngờ gì, đây chính là lý do đầu tiên bạn cần để ý đến bởi thời điểm cuối năm là mùa lễ hội với hàng loạt các dịp để nhậu nhẹt. Quá nhiều khí sinh ra trong quá trình tiêu hóa khiến bạn bị đầy hơi.

2. Bạn tiêu thụ nhiều các sản phẩm từ sữa: Những người nhạy cảm với lactose – một loại đường có trong các sản phẩm bơ sữa, thường bị đầy hơi chướng bụng, đau bụng, buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác. Thông thường, không dung nạp lactose có tính di truyền, nghĩa là cơ thể không sản xuất đủ lactase – một loại enzyme cần thiết để tiêu hóa lactose.

3. Ngũ cốc: Gluten – một chất có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch, có thể gây ra các phản ứng trong ruột. Các chuyên gia y tế cho biết hiện nay khoảng 6% dân số thế giới không dung nạp gluten.

4. Quá nhiều vi khuẩn: Hội chứng loạn khuẩn ở ruột non, nơi vi khuẩn phát triển nhiều ở ruột, có thể do thuốc kháng sinh, tiêu hóa kém hoặc viêm đường tiêu hóa. Một vài loại khuẩn giúp duy trì cân bằng cho dạ dày, nhưng đầy hơi là do vi khuẩn liên quan đến tiêu hóa gây kích thích niêm mạc dạ dày.

5. Loại thuốc bạn đang dùng: Một vài loại thuốc, chẳng hạn như aspirin và các thuốc kháng axit, có thể gây chướng bụng đầy hơi. Hãy thông báo với bác sĩ những triệu chứng này.

6. Do ruột: Hơn 9,5 triệu người bị hội chứng ruột kích thích (IBS), ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây đầy hơi, tiêu chảy, táo bón và chuột rút. Triệu chứng này gặp thường xuyên hơn ở phụ nữ, không rõ nguyên nhân và chưa có cách chữa trị triệt để, triệu chứng này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng.

7. Không đủ axit: Thiếu axit dạ dày, một triệu chứng gọi là achlorhydria hoặc hypochlorhydria, có nghĩa là dạ dày không thể tiêu hóa thức ăn đúng cách, gây ra sự mất cân bằng vi khuẩn trong ruột. Điều này dẫn đến đầy hơi sau khi ăn.

8. Kỳ đèn đỏ của phụ nữ: Nhiều chị em gặp khó chịu vì triệu chứng này trong kỳ kinh nguyệt. Bởi khi nồng độ oestrogen tăng lên, niêm mạc tử cung dày, dẫn đến một cảm giác bị chướng bụng.

Một túi nhỏ phồng lên đẩy ra ngoài từ thành ruột kết (túi thừa), là một biểu hiện thường thấy khi bạn già đi. Khoảng 5% dân số bị chứng này khi bước vào tuổi 40. Để cảm thấy dễ chịu hơn, bạn nên tăng cường ăn nhiều chất xơ.

10. Nếu triệu chứng đầy hơi kéo dài hơn ba tuần, nên đến thăm một bác sĩ để thăm khám. Đầy hơi cùng với đau vùng chậu và tình trạng vô cùng mệt mỏi có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh ung thư.