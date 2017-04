Tự kỷ là căn bệnh ngày càng phổ biến ở trẻ nhỏ mà các bậc phụ huynh cần quan tâm để có thể nhận biết, phân biệt với các chứng bệnh khác, cũng như có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Cứ 10 trẻ mắc chứng tự kỷ thì có đến 20% trẻ đã từng mắc phải chứng tăng động.

Một trong những căn bệnh khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại và quan tâm là chứng tự kỷ ở trẻ. Nếu không thực sự hiểu rõ chứng bệnh này, cha mẹ có thể sẽ quan tâm thái quá hoặc thờ ơ với những biểu hiện khác thường ở con, cũng như chưa thấy hết được tầm quan trọng khi các con được hỗ trợ can thiệp sớm và kịp thời.Chậm nói là một trong những dấu hiện khá điển hình của hội chứng tự kỷ. Tuy nhiên không phải lúc nào trẻ chậm nói cũng là tự kỷ.Trẻ chậm nói có thể chia làm hai dạng là: chậm nói thông thường và chậm nói do khiếm khuyết về sự phát triển của não bộ hay còn gọi là chứng tự kỷ. Nếu bên cạnh việc chậm nói thông thường, trẻ có thêm một vài biểu hiện như khả năng hiểu ngôn ngữ không tốt, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, hành vi bất thường lặp lại, khó hòa nhập, thích một mình thì cha mẹ cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa để làm kiểm tra tâm lý và loại trừ.Nếu trẻ chỉ bị chậm nói thông thường thì cha mẹ có thể dạy bé phát triển ngôn ngữ tại nhà hoặc cho bé tiếp xúc với cộng động như đến lớp và không cho trẻ sử dụng máy tính, điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác.Tăng động giảm chú ý là rối loạn phát triển thường gặp, có thể ảnh hưởng đến tất cả khía cạnh cuộc sống của một đứa trẻ. Biểu hiện này không phải là chứng rối loạn tự kỷ.Tuy nhiên, khoảng 2/3 số trẻ tăng động có ít nhất một triệu chứng giống với trẻ tự kỷ và đến một nửa trẻ tự kỷ cũng có những triệu chứng ở trẻ tăng động. Triệu chứng tăng động giảm chú ý có thể làm chậm chẩn đoán rối loạn tự kỷ.Một nghiên cứu quan trọng tại bệnh viện nhi Boston, Mỹ đã chỉ ra rằng: cứ 10 trẻ mắc chứng tự kỷ thì có đến 20% trẻ đã từng mắc phải chứng tăng động, giảm chú ý; trẻ em mắc chứng tăng động sẽ khiến các chẩn đoán tự kỷ của chuyên gia chậm lại trung bình 3 năm; sau 6 tuổi, trẻ tăng động có nguy cơ mắc phải chứng tự kỷ cao gấp 30 lần.Sự thiếu tập trung, bốc đồng ở trẻ tăng động bao giờ cũng biểu hiện rõ ràng hơn so với các dấu hiệu khó khăn trong tương tác xã hội, giao tiếp, hành vi lặp lại ở trẻ tự kỷ... Kết quả là nhiều triệu chứng của tăng động giảm chú ý đã làm lu mờ các dấu hiệu của rối loạn tự kỷ, dẫn tới việc khó khăn trong việc chẩn đoán chứng rối loạn tự kỷ ở trẻ.Đó cũng là lý do phải mất trung bình tới 3 năm mới phát hiện ra trẻ thực sự bị tự kỷ hay tăng động đơn thuần. Hiểu theo một cách khác thì 3 năm này chính là khoảng thời gian vàng cho sự tiếp nhận điều trị ở trẻ cũng như tạo nên một sự khác biệt lớn trong tương lai của mỗi bé.Phát triển tâm vận động ở trẻ em là quá trình liên tục từ sau khi sinh đến tuổi trưởng thành. Trình tự của các lĩnh vực phát triển là giống nhau ở mọi trẻ em, nhưng có thể khác nhau về tốc độ. Quá trình này có liên quan mật thiết với sự phát triển của não bộ, mức độ hoàn thiện và trưởng thành của hệ thần kinh, đồng thời chịu ảnh hưởng của môi trường nuôi dưỡng.Giải pháp hiệu quả trong hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ để hình thành ngôn ngữ, cải thiện tình trạng chậm nói, rối loạn giấc ngủ, ăn uống và hành vi là sử dụng các sản phẩm đặc hiệu bổ não, kết hợp với yếu tố bên ngoài là môi trường, gia đình, nhà trường và xã hội.