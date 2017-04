TPO - Hãy cùng tìm hiểu những dinh dưỡng thiết yếu trong rau mầm và tác dụng với cơ thể bạn:

Giảm nguy cơ ung thư vú

Rau mầm là nguồn cung cấp isoflavones và các estrogen thực vật dồi dào tương tự như estrogen ở cơ thể người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ các thực phẩm từ đậu tương – thực phẩm chứa hàm lượng isoflavones cao giúp giảm nguy cơ tử vong và tái phát ở các bệnh nhân ung thư vú. Tạp chí Dinh dưỡng cũng liệt kê ra các thực phẩm dinh dưỡng có tác dụng cải thiện bệnh ung thư vú, trong đó có rau mầm.

Hạn chế các triệu chứng mãn kinh và xuất huyết nhiều

Với hàm lượng vitamin K và estrogen thực vật cao, rau mầm giúp giảm thiểu các triệu chứng mãn kinh và xuất huyết quá nhiều trong kì kinh nguyệt bởi đây là loại vitamin hỗ trợ quá trình đông máu. Sự kết hợp của vitamin K và estrogen thực vật có tác dụng điều tiết estrogen để giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt cũng như mãn kinh ở phụ nữ.

Phòng chống loãng xương

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo xương. Cơ thể bạn cần vitamin K để sử dụng canxi tạo ra xương. Hàm lượng vitamin K được khuyến cáo tiêu thụ mỗi ngày tăng lên gần 50% so với trước đây nhờ các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa vitamin K và sức khỏe xương. Ngoài ra, rau mầm cũng được biết đến với hàm lượng mangan lớn, đây cũng là dinh dưỡng thiết yếu giúp ngừa loãng xương và chống viêm.

Hạ glucose trong máu và cải thiện bệnh tiểu đường

Mặc dù chưa tìm được cách chữa trị tối ưu cho bệnh tiểu đường nhưng cải thiện và điều tiết tình trạng bệnh hoàn toàn có thể đạt được dựa trên chế độ ăn uống hợp lý. Một nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm Pakistan cho biết rau mầm là thực phẩm chống tiểu đường tự nhiên nhờ khả năng làm giảm mức độ đường huyết. Vì vậy, bạn hãy bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn để giảm phụ thuộc vào insulin.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa và lão hóa

Đây được coi là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Không có gì ngạc nhiên về chất chống oxy hóa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn phòng chống bệnh tật như ung thư và bệnh tim. Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ chỉ ra rằng hàm lượng vitamin K trong rau mầm không chỉ giúp khắc phục sự thiếu hụt vitamin mà còn phòng chống bệnh liên quan đến lão hóa như loãng xương, ung thư, tắc động mạch…

Giảm cholesterol

Rau mầm có tác dụng chống cao huyết áp, giúp giảm hàm lượng lipid trong máu. Kết quả là chúng sẽ giảm các triệu chứng bệnh động mạch vành do hàm lượng cholesterol cao.

Cung cấp vitamin C

Rau mầm là một trong những loại thực phẩm giàu vitamin C. Một khẩu phần rau mầm có thể cung cấp tới 14% hàm lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Do vitamin C có thể tan trong nước nên bạn cần tăng cường bổ sung qua chế độ ăn. Bạn chỉ cần kết hợp rau mầm vào bữa ăn của mình để tăng cường nguồn cung vitamin C cho cơ thể khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả.