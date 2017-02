TP - Ngày 1/2 (tức mồng 5 tết), các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày khoa Cấp cứu tiếp nhận 5-6 bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá, đều có tiền sử nghiện rượu.

Thống kê của khoa Cấp cứu cho thấy trong 6 ngày Tết vừa qua (tính từ 30 tết), mỗi ngày khoa tiếp nhận 100 bệnh nhân từ khắp nơi chuyển đến, cao điểm ngày mùng 4 Tết tiếp nhận đến 116 bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùng 4 Tết, bệnh nhân nam 57 tuổi (ở Mỹ Hào, Hưng Yên) tử vong nghi ngộ độc rượu methanol. Trước đó, ngày mùng 3 Tết, bệnh nhân uống nhiều rượu tại nhà, rơi vào trạng thái hôn mê từ sáng mùng 4 Tết. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đã tiến hành lọc máu, dùng thuốc trợ tim nhưng tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi, huyết áp tụt và gia đình đã xin bệnh nhân về đêm mùng 4. Các bác sĩ dự báo xu hướng gia tăng ngộ độc rượu trong những ngày tân niên, lễ hội sắp tới khi mọi người gặp nhau mừng tân niên, tham dự lễ hội, uống rượu mất kiểm soát hoặc rượu không rõ nguồn gốc, rượu chứa cồn công nghiệp...

16.700 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tính đến ngày mồng 2 tết (tức 29/1/2017) các bệnh viện đã tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, ngoài ra còn có 28 trường hợp khác đến bệnh viện khám, cấp cứu do chất nổ khác.

Các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho hơn 71 nghìn trường hợp, trong đó có hơn 16 nghìn trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 4.858 người bệnh phải chuyển viện. Các bệnh viện thực hiện 6.331 ca phẫu thuật, trong đó 164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Trong số hơn 70 nghìn trường hợp khám, cấp cứu có 16.700 trường hợp do tai nạn giao thông. Trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 người. Bộ Y tế thống kê, so với năm 2016, số ca tai nạn giao thông thông và tử vong đều giảm.

Bác sĩ Phạm Hải Bằng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, trong 5 ngày Tết bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 714 trường hợp. Trong đó tai nạn giao thông là 504 ca (148 ca không đội mũ bảo hiểm), 272 ca chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân khác nhau, 179 tai nạn sinh hoạt. Theo ghi nhận của các bác sĩ, tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm giảm thì tỷ lệ bị chấn thương đầu tăng khi số người đội mũ bảo hiểm trong 3 ngày Tết rất thấp. Cụ thể, ngày 30 Tết trong số những ca nhập viện do tai nạn giao thông thì chỉ có 4 người đội mũ bảo hiểm, ngày 1 Tết có 12, ngày mùng 2 là 15 ca. Trong khi đó ở thời điểm trước Tết số người bị tai nạn không đội mũ bảo hiểm rất ít.