Người trẻ bạc trắng đầu có thể vì những nguyên nhân bất ngờ, hoặc là dấu hiệu cảnh báo không ít bệnh nguy hiểm cơ thể đang mắc phải.

Theo Đông y nếu bạn bị bạc trắng tóc ở 2 bên thái dương trở lên trên đỉnh đầu là do gan đang có vấn đề.Đông y cho rằng phần tóc ở hai bên của thái dương trở lên chính là khu vực tương ứng phản ánh tình trạng của gan trong cơ thể.Để cứu mái tóc của mình khỏi tình trạng tóc bạc sớm bạn cần điều chỉnh chế độ ăn thanh đạm tốt cho ga, có thể ăn nhiều cháo hạt sen, uống trà tâm sen, nước sơn tra, ăn mướp đắng.Nếu bạn bị bạc tóc ở đằng sau đầu nguyên nhân có thể do thận hư vì theo các nhà khoa học phần tóc đằng sau đầu chính là khu vực phản ánh tình trạng của bàng quang và đường tiết niệu.Khi bị bạc tóc kết hợp với xuất hiện các triệu chứng như đi tiểu nhiều, tiểu gắt, tiểu són, bí tiểu hoặc đi tiểu bất bình thường thì nên khám và chữa trị sớm để cải thiện tình hình.Người bị bạc tóc ở trán là do tì vị không tốt.Theo đó những người có tì vị không tốt thường bị đầy hơi, đau bụng, dư axit dạ dày, miệng nhạt nhưng không khát nước, đại tiện phân lỏng, còn có trường hợp biểu hiện là hôi miệng, chán ăn, chân tay hơi sưng, ớn lạnh, tiểu dài hoặc khó đi tiểu, phụ nữ ra nhiều dịch âm đạo.Những người trẻ nhưng tóc bạc trắng đầu, tóc muối tiêu là những người hay ưu phiền dễ xúc động, khả năng khống chế bản thân không được tốt.Theo Đông y, những cảm xúc tức giận, ưu phiền hoặc biến đổi thất thường sẽ làm tổn thương tới gan, tim, lá lách, thượng thận vì thế khi bạn ngày càng bạc tóc nhiều hãy đi tham khám kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn.