Động thai là dấu hiệu nguy hiểm thường gặp ở thai phụ, có thể dẫn tới sẩy thai. Để ngăn chặn điều này, chị em cần dùng những bài thuốc an thai, giúp chữa động thai hiệu quả.

Ảnh minh hoạ: Internet

3 tháng đầu của thai kỳ là thời điểm bà bầu dễ bị động thai nhất. Khi chị em có cảm giác đau tức hoặc đau âm ỉ từng cơn ở bụng dưới và mỏi ở vùng thắt lưng, hay ra dịch màu hồng nhạt hoặc chảy máu ra ở âm đạo thì đó là dấu hiệu của việc động thai.Dấu hiệu động thai thường xảy ra ở những người suy nhược, làm việc quá sức hay dinh dưỡng không hợp lý dẫn đến thiếu chất, thai yếu. Mặt khác, có thể do va chạm mạnh, xoa bóp bụng quá tay gây co bóp tử cung, động thai.Khi bị động thai, bà bầu nên nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp dùng những bài thuốc dưới đây để an thai, tránh dẫn đến biến chứng sẩy thai đáng tiếc.Triệu chứng: Thai phụ người gầy sút, miệng khô, hai gò má đỏ, lòng tay chân nóng, bụng đau, đầy tức, thai động ra máu, nhỏ giọt, lưỡi đỏ, không rêu.Bài thuốc bổ âm thanh nhiệt, an thai: Sinh địa 12g, hoàng cầm 8g, hoàng bá 8g, hoài sơn 12g, bạch thược 12g, tục đoan 12g, cam thảo 12g.Cách dùng: Cho 5 bát nước, sắc còn 3 bát. Ngày chia uống 3 lần.Triệu chứng: Động thai do bị vấp ngã, leo trèo, đi cầu thang ngã, mang nặng gây mỏi lưng, đau lưng, ra máu.Bài thuốc dưỡng huyết, an thai: Tục đoan 12g, tăng ký sinh 16g, củ gai 16g, đương quy (thân) 8g, đỗ trọng 8g, a giao 8g, hoàng kỳ 12g, cam thảo 4g.Cách dùng: Cho 5 bát nước, sắc còn 3 bát. Ngày chia uống 3 lần.Triệu chứng: Thai phụ cảm thấy mỏi lưng kèm theo ra huyết từng giọt, sắc mặt xanh xao, choáng váng, mệt mỏi, miệng lưỡi nhạt, rêu lưỡi mỏng, đầy tức bụng, đi tiểu nhiều.Bài thuốc an thai: Cát sâm (sâm nam) 12g, hoàng kỳ (tẩm mật) 12g, bạch truật (nam truật) 12g, quy di thực (quy thân) 8 g, ngải diệp (sao vàng) 20g, hoài sơn 16g, tô ngạnh 20g, sa nhân 4g, bẹ buồng cau (sao đen) 1 cái.Cách dùng: Cho 5 bát nước, sắc còn 3 bát (riêng sa nhân tán bột, khi sắc được thuốc mới cho vào vì sa nhân có tinh dầu bay hơi hết tác dụng). Ngày chia uống 3 lần.Triệu chứng: Thai phụ lưng mỏi, bụng chướng, hay chóng mặt, đái són, tiểu nhiều, mạch xích hư đại.Bài thuốc bổ thận, an thai: Cát sâm (sâm nam) 12g, hoàng kỳ (tẩm mật) 12g, bạch truật (nam truật) 12g, quy di thực (quy thân) 8g, ngải diệp (sao vàng) 20g, hoài sơn 16g, tô ngạnh 20g, sa nhân 4g, bẹ buồng cau (sao đen) 1 cái, tăng ký sinh 12g, tục đoạn 12 g, thỏ ty tử 10g, a giao 12g.Cách dùng: Cho 5 bát nước, sắc còn 3 bát (riêng sa nhân tán bột, đợi sắc được thuốc mới cho vào vì sa nhân có tinh dầu bay hơi hết tác dụng). Ngày chia uống 3 lần.Triệu chứng: Động thai do tinh thần căng thẳng, hay lo nghĩ, tâm trạng uất ức kèm theo các biểu hiện đau lưng, ra huyết, bụng đầy chướng, ợ hơi , ăn kém, nôn đắng, ợ chua, mạch huyền hoạt. Phương pháp .Bài thuốc chữa bình can thư uất, lý khí an thai: Cát sâm (sâm nam) 12g, hoàng kỳ (tẩm mật) 12g, bạch truật (nam truật) 12g, quy di thực (quy thân) 8g, ngải diệp (sao vàng) 20g, hoài sơn 16g, tô ngạnh 20g, sa nhân 4g, bẹ buồng cau (sao đen) 1 cái, đẳng sâm 12g, tô ngạch 8g, bạc hà 12g, ngân sài hồ 12g.Cách dùng: Cho 5 bát nước, sắc còn 3 bát. Ngày chia uống 3 lần. Riêng sa nhân tán bột, khi sắc được thuốc mới cho vào vì sa nhân có tinh dầu bay hơi hết tác dụng.