Khi một số loại củ, quả, người Việt chúng ta thường có xu hướng gọt vỏ để đẹp và vệ sinh. Tuy nhiên, chúng ta không hề biết rằng, vỏ của những loại củ, quả này lại chứa một lượng dưỡng chất quý giá mà trong thịt quả không hề có.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nếu bạn lo ngại thành phần thuốc bảo vệ thực vật trên vỏ những củ quả này thì hãy sử dụng bình sục ozone hoặc tìm cho mình nguồn cung cấp đáng tin cậy nhé.Nhiều gia đình vẫn quen thói gọt vỏ dưa chuột mà không hề biết rằng, trong vỏ loại quả này có chứa hàm lượng lớn chất chống ôxy hoá mạnh, rất có lợi cho hệ miễn dịch của con người.Đăc biệt, chất xơ trong vỏ cũng ở mức độ cao sẽ bảo vệ bạn khỏi táo bón cũng như làm khoẻ mạnh, trơn tru hệ thống tiêu hoá. Do đó, hãy cố gắng tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng này cho cả nhà.Ít người biết rằng, hàm lượng canxi trong lớp vỏ mỏng của củ cải trắng cao hơn trong ruột rất nhiều. Có vị ngọt thanh mát, lại chứa hàm lượng canxi cao nên những người bị loãng xương hay người già rất cần bổ sung loại củ này, nhưng đừng quên giữ lớp vỏ quý của củ cải.Ngoài ra, lớp vỏ này cũng tồn tại nhiều nguyên tố vi lượng hữu ích như sắt, phốt pho, các loại muối khoáng,...Đa số chúng ta đều gọt vỏ khoai tây khi chế biến nhưng thực chất điều này là thật sự là lãng phí. Vỏ khoai tây chứa nhiều chất xơ và hàm lượng vitamin B khá cao.Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, dịch chiết từ lớp vỏ khoai tây có tác dụng giống kháng sinh, ngăn cản các vi khuẩn tấn công vào tế bào, phòng ngừa nhiễm trùng hiệu quả.Một điều mà ít người biết đó chính là các chất dinh dưỡng của cà rốt càng vào trong lõi càng ít. Do đó, người phương Tây thường đánh giá củ cà rốt chất lượng nằm ở lớp vỏ dày chứ không phải là một củ cà rốt mập mạp, căng mọng.Trong vỏ cà rốt có nhiều vitamin C, D, E và các vitamin nhóm B. Ngoài ra, vỏ loại củ này còn chứa nhiều carotene hơn cả cà chua. Sau khi vào cơ thể, chất này sẽ chuyển hoá dần thành vitamin A.Lớp vỏ bóng bẩy của cà tím thường bị loại bỏ nhất là khi chế biến món nướng. Nếu không muốn bỏ lỡ nasunin, một chất chống ôxy hóa mạnh chống tổn thương tế bào gây ra bởi lão hóa, bạn nên lựa chọn hình thức khác để thưởng thức loại thực phẩm này.Thành phần các chất hoá học có trong vỏ táo, đặc biệt là nhóm chất phytochemical (phenolic) được chứng minh là có khả năng chống lại ít nhất ba loại tế bào ung thư ở người là ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư gan.Gần 1/4 lượng phenolic mà người Mỹ hấp thụ là từ táo không gọt vỏ. Ngoài ra, vỏ táo cũng là nơi tập trung nhiều hợp chất xêtôn có tác dụng giảm tới 50% nguy cơ bệnh tim mạch và có hàm lượng vitamin B, C khá cao.Không chỉ có táo, rất nhiều loại củ, quả chứa trong lớp vỏ của nó một lượng vitamin đáng kể, thậm chí hàm lượng dinh dưỡng còn vượt xa lớp thịt bên trong như ổi, nho...Cũng giống như khoai tây, lớp vỏ mỏng manh của khoai lang có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời có tác dụng bảo vệ các chất bên trong lớp thịt.Người Nhật cho rằng ăn khoai lang cả vỏ sẽ ngăn ngừa được ung thư đại tràng.. Chỉ cần rửa thật sạch đất cát và tạp chất, đem chế biến là khoai lang đã trở thành một món ăn ngon và bổ dưỡng.