Giải độc cơ thể (detox) là một thuật ngữ khá mới mẻ tuy nhiên nó lại là một phương pháp khá quen thuộc và phổ biến nếu hiểu theo cách của dân gian, nôm na là “thanh lọc cơ thể”. Nếu bạn có những dấu hiệu sau thì nên tiến hành giải độc ngay để cơ thể thêm khỏe mạnh.

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) xảy ra ở khá nhiều phụ nữ, nhưng không vì thế mà bạn coi nó là một điều bình thường.Hội chứng tiền kinh nguyệt sẽ khiến bạn bị thay đổi tâm trạng, mệt mỏi khó chịu, đứng trước nguy cơ trầm cảm và đồng thời rất thèm ăn, khiến bạn có nguy cơ béo phì.=> Lời khuyên: Giải độc cơ thể được đánh giá sẽ giúp bạn giảm đến 50% các triệu chứng của tiền kinh nguyệt. Ngoài phương pháp giải độc trên, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu hoa anh thảo để ổn định chu kì kinh nguyệt.Nếu bạn mắc chứng khó ngủ thì tức là gan của bạn đang suy yếu. Việc gan suy yếu dẫn đến cơ thể không thể thải hết độc tố, do đó nó sẽ tiếp tục hoạt động vào ban đêm khiến bạn không thể ngủ.=> Lời khuyên: Lúc này bạn cần thanh lọc giải độc cơ thể ngay lập tức để có thể giúp gan trở nên khỏe mạnh hơn.Việc thèm ngọt không hẳn có nghĩa là cơ thể bạn đang bị độc tố nhưng nó sẽ khiến bạn bị tích tụ độc tố. Việc thanh lọc, giải độc cơ thể không chỉ giúp bạn đào thải độc tố mà mặt khác còn giúp bạn loại bỏ một vài thói quen xấu (tiêu biểu là ăn ngọt).=> Lời khuyên: Để bạn thoát khỏi cơn thèm đường, bạn có thể uống 1 cốc nước rau hoặc 1 cốc nước lọc có 3 thìa giấm táo.Bạn bị phát ban có thể là do cơ thể bạn bị viêm nhiễm do độc tố có trong thực phẩm.=> Lời khuyên: Hãy kiểm tra lại thực đơn đồng thời bổ sung nhiều rau và nước lọc.Dị ứng là một phản ứng của cơ thể trước thời tiết thay đổi. Nếu như vậy cũng có nghĩa là bạn đang yếu đi.=> Lời khuyên: Việc thanh lọc cơ thể, đặc biệt là lá gan sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và dị ứng sẽ dần biến mất.