Da người phụ nữ nhạy cảm hơn da nam giới do đó rất dễ bị mụn tấn công và thường bám dai dẳng. Song, do thói quen, rất nhiều chị em thường xuyên có những hành động sau đây, tưởng là sẽ giúp ích cho việc trị mụn nhưng thực chất lại đang khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Việc thức khuya có rất nhiều nguyên nhân nhưng chúng ta phải nhận thức một điều rằng: "Sức khỏe là quan trọng nhất". Do đó, dù bất cứ lý do nào khiến bạn phải thức khuya, bạn cũng cần cân nhắc trong việc sắp xếp thời gian, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể nếu kéo dài và là nguyên nhân gây ra mụn, dù chỉ sau một đêm.Việc thức khuya sẽ khiến cho tuyến thượng tận tiết nhiều cortisol - đây là một chất gây nhờn cho da và rất dễ nổi mụn. Nếu bạn buộc phải thức khuya, hãy rứa mặt thật sạch trước khi đi ngủ, uống 2 cốc nước lọc để giảm nóng và 2 cốc sữa ấm nhằm giữ ẩm cho làn da.Việc trở nên đẹp trong mắt người khác là một nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, đối với những chị em thông minh, việc trang điểm khi có mụn là một điều cấm kị. Hãy lùi một bước để tiến hai bước, đừng vì vẻ bề ngoài mà khiến mụn càng lan rộng.Việc trang điểm có thể che bớt mụn nhưng lại khiến bịt kín các lỗ chân lông và khiến mụn nổi nhiều hơn. Đặc biệt khủng khiếp nếu bạn trang điểm mà tẩy trang không kĩ thì đừng hỏi tại sao mụn lại trở thành "bạn thân" của bạn.Việc nặn mụn đúng là giúp cho lỗ chân lông được thông thoáng hơn tuy nhiên đa phần mụn sẽ trở nên nặng hơn do tay của chúng ta có quá nhiều vi khuẩn.Đặc biệt, khi nặn những mụn chưa chín sẽ khiến cho mụn thay vì đi ra khỏi da sẽ chui sâu vào bên trong, gây viêm nhiểu hơn, nốt mụn to hơn và để lại nhiều sẹo thâm.Để làm thông thoáng lỗ chân lông của mình bằng cách nặn mụn, các bạn nên đếm các trung tâm chăm sóc da để có những biện pháp hút nhân mụn tốt nhất.Đồ cay nóng không tốt cho da, bởi đơn giản nó làm hại lá gan của bạn khiến cơ thể không thể đảo thải hết độc tố, nhất là ăn những đồ chứa dầu mỡ.Mặt khác, việc ăn những thực phẩm có chứa iot như tôm, cua, nghêu, sò... sẽ khiến cho da của bạn không thể mịn màng và khó lành mụn hơn rất nhiều.Việc đắp mặt nạ vô tội vạ không khiến làn da trở nên mịn màng hơn mà thay vào đó sẽ khiến cho làn da trở nên nhiều mụn hơn.Đơn giản bởi mụn là các vết thương hở, nếu bạn đắp các loại mặt dạ giàu dưỡng chất như dưa leo, hay trứng gà sẽ khiến cho những vi khuẩn trong mụn có được nguồn thức ăn dồi dào hơn, do đó càng phát triển mạnh mẽ hơn.Cách tốt nhất là luôn giữ cho da được sạch sẽ và tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu là điều cần thiết lúc này.