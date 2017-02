Cuộc đời ngắn ngủi, vì thế, bạn không nên phí phạm thời gian và tình yêu của mình vào những người không xứng đáng.

Dưới đây là 10 kiểu người chị em nên tránh xa nếu không muốn mất đi khoảng thời gian vô ích và gặp phải khổ đau:Người yêu có thể cùng bạn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống chứ không phải là người để quản lý bạn. Nếu họ cứ giám sát nhất cử nhất động của bạn và luôn yêu cầu bạn phải làm điều này, điều kia mà không biết lắng nghe thì tốt hơn hết là nên đường ai nấy đi.Tại sao bạn không thử tìm cho mình một người không áp đặt và biết lắng nghe, biết cư xử hơn để cùng chia sẻ với nhau.Thật không may nếu bạn yêu phải một người luôn có cách nhìn nhận mọi việc theo hướng tiêu cực. Cuộc sống của bạn sẽ không thể vui vẻ và hạnh phúc khi kết hợp với một người như vậy. Vì họ chỉ luôn nhìn vào những mặt xấu, những chỗ sai để bắt bẻ bạn thì sớm muộn gì cũng khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.Sự trung thực chính là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ tình cảm. Nếu bạn thường phải lén lút xem tin nhắn riêng của người kia chỉ vì nghi ngờ điều gì đó thì chứng tỏ mối quan hệ của hai bạn không có nền tảng vững chắc và cũng không bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc thực sự.Đối với một người luôn chuộng sự hoàn hảo thì dù bạn có giỏi, có ngoan hiền đến đâu cũng không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của người đó. Bạn phải chạy theo sửa chữa những khuyết điểm, đáp ứng những yêu câu thì chắc chắn bạn sẽ không còn cảm thấy vui vẻ mà chỉ chuốt khổ vào thân thêm thôi.Những người chỉ biết nghĩ cho mình thường chỉ làm những việc mà bản thân họ thấy tốt và hầu như không quan tâm đến việc có ảnh hưởng gì đến bạn hay không.Một người bạn bình thường nếu lừa gạt bạn đã khó chấp nhận được huống gì là người yêu thương luôn gắn bó với bạn. Sự lừa gạt cho thấy họ không tôn trọng bạn, thậm chí là họ còn không tôn trọng chính bản thân mình. Người không xem trọng bạn thì tuyệt đối không nên yêu.Nhậu cùng bạn bè hay đồng nghiệp nhân dịp gì đó là điều bình thường, nhưng nếu để mình hay say xỉn không làm chủ được bản thân thì sẽ không lường trước được hậu quả.Nếu yêu phải một người thường xuyên say xỉn không biết trời đất gì thì mối quan hệ này chắc chắn sẽ không có tương lai tốt đẹp, bạn nên tránh xa càng nhanh càng tốt.Nếu một người luôn tranh hơn thua với bạn thì chắc hẳn sẽ không bao giờ biết nhường nhịn và muốn làm hòa trước tiên mỗi khi hai bạn bất đồng quan điểm.Họ sẽ không phải là một nửa lý tưởng để bạn có thể hòa hợp và tìm thấy nơi có thể nương tưa hay một sự hỗ trợ mỗi khi cần.Nếu gặp phải loại người này, bạn hãy chắc chắn rằng không bao giờ lặp lại một lần nữa. Vì loại người này không xứng đáng với bạn, và bạn cũng không nên phí phạm thời gian với họ một cách vô ích.Một người không tự tin vào bản thân và luôn cảm thấy bất an, lo lắng mỗi khi bạn ăn mặc quyến rũ hay đi gặp bạn bè mà không có mặt anh ấy liệu có đủ sức để giữ bạn lâu dài? Ngay cả anh ta còn không biết và không tin tưởng vào chính khả năng của mình, thì bạn cũng không có lý do gì để tin rằng anh ta có thể làm được.