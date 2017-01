"Chuyện ấy" không những giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tiến sĩ Justin Lehmiller, giảng viên khoa tâm lý học của trường Đại học Purdue và là tác giả cuốn Tâm lý học và tình dục của con người cho biết "Chuyện ấy có thể giúp tăng cường cơ bắp, tăng nhịp tim và cải thiện toàn bộ hoạt động của cơ thể."Theo một nghiên cứu năm 2013, sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông đốt cháy khoảng 101 calo sau mỗi lần làm chuyện ấy và phụ nữ thì khoảng 69 calo.Đây không phải là con số lớn, tuy nhiên, theo tiến sĩ Justin Lehmiller, mỗi phiên quan hệ thường kéo dài trung bình 25 phút, tính từ màn dạo đầu đến thời điểm đạt được cực khoái. Do vậy, nếu bạn quan hệ trong thời gian dài, bạn sẽ có thể đốt cháy nhiều calo hơn.7 lý do khiến bạn nên yêu thường xuyênQuan hệ trong thời gian dài, bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn."Sau khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng ra một hormone thư giãn gọi là prolactin", theo Kristin Mark, PhD, giám đốc của Viện nghiên cứu sức khỏe tình dục tại Đại học Kentucky cho biết."Quan hệ tình dục và việc đạt cực khoái chắc chắn có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn so với nhiều cách khác, mặc dù trước đó bạn không hề cảm thấy mệt mỏi."Trong một nghiên cứu của Scotland năm 2005, các tình nguyện viên đã ghi lại hoạt động chăn gối của họ kéo dài trong 2 tuần. Tiếp đó, họ được giao những nhiệm vụ khó khăn, tạo cảm giác lo lắng như phát biểu trước đám đông hoặc giải toán học bằng miệng.

Quan hệ tình dục thường xuyên cơ lợi cho hệ tim mạch.Những người có quan hệ tình dục trong thời gian nghiên cứu có huyết áp thấp và khả năng phục hồi nhanh chóng hơn so với những người còn lại.

Quan hệ tình dục ở đây được áp dụng giữa các cặp nam và nữ, không xét đến yếu tố thủ dâm hay các hình thức khác của hoạt động tình dục.Nghiên cứu cho thấy 2 lợi ích quan trọng khi "yêu" thường xuyên là giúp kiểm soát huyết áp và giải quyết căng thẳng hiệu quả hơn.Quan hệ tình dục thường xuyên cơ lợi cho hệ tim mạch. Một nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có quan hệ tình dục ít nhất 2 lần một tuần trong khoảng thời gian là 20 năm thì có ít khả năng tử vong vì bệnh tim hơn so với những người quan hệ ít khoảng một lần trong một tháng.Mark nghi ngờ có một sự kết nối giữa đời sống tình dục và lối sống thường ngày. Mark nói: "Quan hệ tình dục giúp điều chỉnh hormone như estrogen và testosterone và có tác động đến tất cả hệ thống cơ quan trong cơ thể bao gồm cả trái tim".Một số nghiên cứu đã cho thấy những người đàn ông giải phóng "tinh binh" thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.Rõ ràng hơn là sex có thể giúp phòng ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của Pháp tìm thấy rằng những người phụ nữ có quan hệ tình dục ít nhất một lần một tháng có ít khả năng phát triền bệnh ung thư vú.Đây là căn bệnh hiếm gặp ở nam giới nhưng theo nghiên cứu của người Hy Lạp thì những người đạt cực khoái ít hơn một lần trong 6 tháng có nguy cơ gia tăng mắc bệnh ung thư vú.Theo một nghiên cứu của trường Đại học Wilkes khảo sát về đời sống tình dục của các sinh viên đại học, tiếp đó xét nghiệm nước bọt để xác định mức độ globulin miễn dịch A (IgA) - một kháng thể giúp chống lại virus. Họ phát hiện ra rằng những sinh viên có quan hệ tình dục một hoặc hai lần một tuần có độ IgA cao hơn 30%.Quan hệ tình dục thực sự có thể giúp phụ nữ cảm thấy tốt hơn. Nghiên cứu năm 2013 của Đức cho thấy khoảng 60% phụ nữ bị đau nửa đầu và 30% phụ nữ bị đau đầu đều suy giảm một phần hoặc hoàn toàn chứng đau đầu.Endorphins phát hành khi đạt cực khoái cũng như việc lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục tăng lên đóng vao trò quan trọng trong việc giảm đau.