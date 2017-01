Bữa sáng là điều không thể bỏ qua. Đặc biệt khi trời se lạnh, việc bổ sung những thực phẩm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và làm ấm được cơ thể là một điều hết sức cần thiết cho một ngày mới.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo nghiên cứu của tạp chí American College of Cardiology, các viatamin và khoáng chất có trong bí ngô, bí đao giúp đẩy lùi cơn đói, hạn chế các hoạt động dư thừa của hệ tim mạch và giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn.Ngoài ra, trong bí ngô và bí đao còn chứa hàm lượng vitamin A, C, các khoáng chất như kali, omega-3 cực cao giúp cung cấp chất dinh dưỡng và làm ấm cơ thể tốt hơn so với những loại thực phẩm khác.So với các loại thức ăn từ gạo tẻ hay các loại ngũ cốc khác thì hàm lượng dinh dưỡng và calo có trong gạo nếp cao hơn nhiều. Do đó, ăn các món ăn làm từ gạo nếp như xôi vào buổi sáng sẽ giúp bạn no lâu hơn và giúp giữ nhiệt, làm ấm cơ thể cũng tốt hơn.Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe như chống lão hóa, giảm cân, trị táo bón… khoai lang còn có tác dụng giữ nhiệt và chống cảm lạnh cực tốt.Trong khoai lang chứa hàm lượng cao beta-carotene và các chất chống ôxy hóa nên có tác dụng ngăn cản quá trình lão hóa của tế bào, phòng ngừa cảm lạnh và sự mất nhiệt của cơ thể cực hiệu quả.Trong ngũ cốc chứa làm lượng lớn carbohydrate phức tạp, chất này khó bị phá vỡ và phải mất thời gian khá lâu cơ thể mới tiêu hóa và hấp thụ hết các chất dinh dưỡng có trong các loại hạt này. Khi đó, các phản ứng hóa học xảy ra để tiêu hóa carbohydrate và sẽ sản sinh ra nhiệt lượng làm ấm cơ thể trong thời gian dài.Nên sử dụng các loại hạt như yến mạch, lúa mạch, gạo nâu, gạo lứt…Uống 1 tách trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp giữ ấm cho cơ thể cực tốt. Không những thế, trà gừng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tiêu hóa tốt hơnTheo một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Immunology Research, sôcôla có tác dụng giúp giữ ấm cơ thể trong ngày lạnh, giúp các tế bào máu ít nhạy cảm với các gốc tự do và nhiệt độ bên ngoài môi trường. Điều này giúp cơ thể ít bị tác động từ yếu tố nhiệt độ bên ngoài và hạn chế bị nhiễm lạnh hơn.