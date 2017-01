Trong thực liệu học cổ truyền, người xưa đã chế nhiều món ngon bổ từ các loại đậu để phòng chống chứng tiêu khát (bệnh tiểu đường). Dưới đây là những món ăn từ đậu góp phần phòng chống bệnh đái tháo đường.

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Đậu đen 30g, hoàng tinh 30g, mật ong 10g.Chế biến: Đậu đen và hoàng tinh rửa sạch rồi đem hầm kỹ trong 2 giờ, cho mật ong vào quấy đều là được. Ăn mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một bát nhỏ.Công dụng: Làm giảm mỡ máu và hạ huyết áp, dùng cho người bị bệnh tiểu đường thể chất hao gầy, ăn nhiều mau đói.Chuẩn bị: Bí đỏ 450g, đậu xanh 200g.Chế biến: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột và hạt, thái miếng, đậu xanh đãi sạch rồi cho vào nồi hầm cùng với bí đỏ cho thật nhừ, cho đủ gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.Công dụng: Bổ trung ích khí, thanh nhiệt và làm hết khát, dùng rất tốt cho người bị tiểu đường.Chuẩn bị: Đậu phụ 100g, mướp đắng 150g, dầu lạc và gia vị vừa đủ.Chế biến: Mướp đắng rửa sạch, bỏ ruột và hột, thái miếng; cho dầu lạc vào chảo đun nóng già rồi bỏ mướp đắng vào xào cho đến khi gần chín thì cho tiếp đậu phụ vào, đun to lửa một lúc là được, cho đủ gia vị, ăn nóng mỗi ngày một lần.Công dụng: Thanh nhiệt, làm hết khát, hạ đường huyết, dùng cho người tiểu đường thuộc thể táo nhiệt (miệng khô họng khát, gầy yếu, đại tiện táo, hay có cảm giác sốt nhẹ về chiều).Chuẩn bị: Đậu phụ 200 g, nấm rơm 100 g, dầu đậu tương và gia vị vừa đủ.Chế biến: Đậu phụ thái mỏng, nấm rơm rửa sạch; cho dầu lạc (thực vật) vào chảo đun nóng già rồi cho đậu phụ và nấm vào xào to lửa một lát là được; cho đủ gia vị, ăn nóng.Công dụng: Bổ trung ích khí, kiện tỳ dương vị, trừ mỡ, giảm béo, thích hợp cho người bị tiểu đường bị béo phì, tăng huyết áp và bệnh động mạch vàng tim.Chuẩn bị: Biển đậu (đậu ván trắng) 100g, cà chua 150g, thịt lợn nạc 50g, dầu đậu nành 10g, xì dầu và gia vị vừa đủ.Chế biến: Cà chua rửa sạch, bổ nhỏ. Thịt lợn thái miếng. Biển đậu loại bỏ gân xơ, bẻ đoạn, rửa sạch.Sau đó, đổ dầu đậu nành vào chảo, đun nóng già rồi cho thịt lợn vào xào trước, tiếp đó bỏ biển đậu và gia vị, đun nhỏ lửa cho đến khi mềm thì cho cà chua vào, đun to lửa, đảo đều tay một lát là được, ăn nóng.Công dụng: Dùng thích hợp cho những người bị tiểu đường có biểu hiện miệng khô họng khát, hay chóng mặt buồn nôn, khả năng tiêu hóa và hấp thu kém.Món 6:Chuẩn bị: Đậu phụ khô 100g, rau cải xoăn 500g, dầu đậu tương và gia vị vừa đủ.Chế biến: Đậu phụ thái miếng, rau cải rửa sạch cắt đoạn. Đem xào hai thứ với dầu đậu tương, chế đủ gia vị, dùng làm thức ăn hằng ngày.Công dụng: Tốt cho người bị bệnh tiểu đường khả năng tiêu hóa kém, hay táo bón.