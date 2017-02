TP - Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đang điều trị cho bệnh nhân Hà Thị Tuyên (sinh năm 1986, dân tộc Mường ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có bộ ngực khổng lồ.

Giữa năm 2016, khi đang mang thai con thứ hai, bệnh nhân thấy ngực to, chảy sệ bất thường. Bệnh nhân nghĩ ngực to lên do mang thai. Nhưng trong thời gian ngắn, ngực ngày càng to nhanh kèm theo đau ngực. Sinh con xong tình trạng này càng nặng nề hơn, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống nên bệnh nhân mới đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xác định, bệnh nhân bị chứng phì đại tuyến vú. Hiện bệnh viện đang thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi đưa ra phương án điều trị cho người bệnh.

Bộ ngực khổng lồ của bệnh nhân Tuyên.

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Saint Paul Hà Nội) cho biết, trường hợp tuyến vú quá lớn và phát triển quá nhanh rất hiếm gặp. Ở Việt Nam, chứng phì đại tuyến vú có tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm 1/20 so với thiểu sản tuyến vú (vú không phát triển). Bệnh hay gặp ở tuổi 18 - 20 hoặc sau khi sinh nở mà nguyên nhân là rối loạn hormon. Cách điều trị là phẫu thuật thu gọn có bảo tồn tuyến vú để bệnh nhân vẫn nuôi con được bằng sữa mẹ.

GS Sơn cho biết thêm: “Nếu bệnh phì đại tuyến vú không phẫu thuật, bộ ngực nặng sẽ kéo trọng tâm cơ thể về phía trước, lâu dài có thể gây cong vẹo và biến dạng cột sống của người bệnh, nhất là các đốt sống cổ, làm giảm lượng máu lên não. Ngoài ra, bệnh nhân thường trong tư thế phải khom vai để cố không lộ ngực, nên lồng ngực cũng có thể bị biến dạng, gây chèn ép và giảm chức năng các cơ quan bên trong”.