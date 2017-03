TPO - Chiều 30/3, tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, Bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Vi Văn Nghiêm (SN 1992), trú tại xã Mẫu Đức (Con Cuông – Nghệ An) nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, cẳng chân phải đứt lìa do bất cẩn trong lúc sử dụng máy cắt cỏ.

Trước đó, lúc 13h45 ngày 28/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái mất bình tĩnh, cẳng chân bị đứt hết gân cơ. Nhận định đây là vết thương nặng, cuộc phẫu thuật được tiến hành gấp rút và kéo dài 4 tiếng đồng hồ, kết hợp nối mạch máu, nối thần kinh, nối gân cơ được thực hiện thành công ngay trong ngày. Sau phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhân Nghiêm trở lại hồng ấm, mạch rõ, các ngón chân đã có thể cử động nhẹ. Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc dùng máy cắt cỏ trên đồng không may bị máy cắt phải cẳng chân.