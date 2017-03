Trong buổi lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Bộ Y tế và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có một so sánh rất thú vị từ hình ảnh nụ cười rạng rỡ của một bà mẹ bế con, đội nón rách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi lễ. (Nguồn: Viettel)

Là người phát biểu cuối cùng của lễ khai trương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ ông rất vui bởi “đây là điều tâm huyết của rất nhiều anh chị em cán bộ ngành y tế, đặc biệt về y tế dự phòng.”Ông Đam cho biết thêm: “Tiến sỹ Takashi Kansai - Phó Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới - nói với tôi: "Đây là một ý tưởng rất tuyệt vời!" Ông ấy có hỏi tôi là xuất phát từ đâu mà có ý tưởng này (xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia)? Lúc đó tôi không biết trả lời như nào nhưng khi vào đây tôi thấy bức ảnh này!” và tiếp: “Tôi nghĩ đó là xuất phát điểm anh em tôi nung nấu từ lâu.”Bức ảnh mà ông Đam chỉ là poster của lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Trên poster là hình ảnh một người mẹ đội nón lá đã rách, đang bế con nhưng nụ cười của bà mẹ và em bé đều rất rạng rỡ.Phó Thủ tướng giải thích: “Chúng ta biết rằng Việt Nam nói chung đang phát triển và còn nhiều lĩnh vực hạn chế, nhưng tương lai của đất nước ở phía trước, nên dù rằng rất khó khăn còn phải đội nón rách nhưng quyết tâm làm một cái gì, thậm chí có những việc mà theo các bạn tổ chức quốc tế nói với tôi là nhiều nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam rất nhiều cũng chưa làm được. Đây (Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia) là một trong những ví dụ.”Bình luận về hệ thống mà Bộ Y tế và Viettel xây dựng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét: “Người đi sau cũng có cái lợi của mình. Đây chính là lợi thế: Chúng ta hãy bắt đầu luôn vào hệ thống quản lý tiên tiến theo đúng xu thế thế giới.”Thực tế, so với việc quản lý bằng giấy tờ mà rất nhiều nước phát triển hơn Việt Nam đang áp dụng, Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Bộ Y tế và Viettel xây dựng là một cuộc cách mạng.Hệ thống này sẽ giúp ngành y tế quản lý tiêm chủng trọn đời cho mọi người dân từ khi sinh ra theo mã số cá nhân (ID), từ đó tăng sức đề kháng, chống lại một số bệnh nguy hiểm, tránh dược những nguy cơ nhiễm bệnh, nguy cơ tàn tật nhờ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Người dân có thể theo dõi lịch tiêm chủng, tiền sử tiêm chủng của mình và các thành viên trong gia đình thông qua ứng dụng sổ tiêm chủng điện tử.Đặc biệt, hệ thống này loại bỏ hoàn toàn việc quản lý trên giấy tờ từ đó tiết kiệm thời gian và giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm. Theo Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, việc áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia sẽ giúp Hà Nội tiết kiệm được hơn 13.000 ngày công.Cũng chính vì những lợi ích vô cùng to lớn này mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phải triển khai trên toàn quốc thật sớm: “Dự định đến 1/7/2017 tất cả sẽ hoàn thành, nhưng tôi đề nghị đó chỉ là thời hạn chậm nhất. Từ hôm nay chúng ta phải có những bước chuyển rất rõ nét và chúng tôi thay mặt Chính phủ một mặt giao nhiêm vụ, mặt khác đây cũng là cam kết của Chính phủ với toàn dân.”Theo Phó Thủ tướng, khi làm được điều này, ngành y tế sẽ khắc phục được rất nhiều tình trạng người dân Việt nam cứ mỗi khi có bệnh mới đi khám, không theo dõi được lịch sử bệnh tật của mình.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhận định: “Đây là việc làm rất lớn, phải bắt đầu ngay vì cập nhật tình trạng sức khỏe của mỗi người dân đến khám bệnh hoặc tư vấn sức khỏe ở trạm y tế và các bệnh viện là quá trình liên tục và đòi hỏi rất lớn. Chúng ta bắt đầu làm từ nơi khó nhất: Đấy là từ y tế cơ sở!”.