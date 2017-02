Đọc câu chuyện, cá nhân tôi nghĩ chẳng có ông trời nào chơi ác với anh cả, mà chỉ do lỗi của anh mà thôi. Anh yêu, anh lấy vợ mà anh không biết vợ có bầu lúc nào, đẻ con giống ai, lại tự an ủi là giống vợ càng tốt mà không mảy may nghi ngờ gì khi hàng xóm, bạn bè dị nghị, bàn tán!