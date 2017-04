TP - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương thông báo về việc cơ quan chức năng đã phát hiện thuốc Vastarel 20mg giả xuất hiện trên thị trường.

Cụ thể, Cục đã nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội của Công ty Les Laboratories Servier kèm theo kết quả điều tra, phân tích hóa học, đặc điểm nhận biết về thuốc giả mang tên Vastarel 20mg, số đăng ký VN-16510-13; số lô sản xuất: 929852, vỉ 30 viên, trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les Laboratories Servier - France. Mẫu thuốc do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC 46) công an TPHCM bắt giữ và yêu cầu xác minh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không được buôn bán, sử dụng thuốc nói trên. Thuốc giả có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc Vastarel 20mg thật do Công ty Les Laboratories Servier - France sản xuất như: Trên nhãn vỉ thuốc Vastarel 20mg giả có chữ in nhòe, khó đọc, chữ nhà sản xuất ghi “Les Laboratories Servier - France. Trong khi đó, thuốc Vastarel 20mg thật in chữ rõ nét, dễ đọc.

Được biết, Vastarel 20mg là loại thuốc được sử dụng trong điều trị dự phòng cơn đau thắt ngực, chống thiếu máu cục bộ.