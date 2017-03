TPO - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình(Đại học Y Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec vừa phối hợp phẫu thuật cắt bỏ 3,4 kg thừa trên bộ ngực khổng lồ của bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh), sau đó tạo vú thành công.

Chị Hạnh với bộ ngực khổng lồ trước khi phẫu thuật

Chị Hạnh cho biết suốt 14 năm đeo trên người bộ ngực khổng lồ khiến cuộc sống của chị bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2003 khi sinh con đầu lòng, ngực bắt đầu to lên. Nhưng phải đến năm 2009, khi sinh con thứ 2 bộ ngực của chị Hạnh bắt đầu to lên trông thấy.

Đến 6 tháng trở loại đây ngực chị Hạnh to nhanh bất thường, vòng ngực lên đến 110cm, khiến chị khó thở, thoái hóa cột sống cổ, tê bì tay, gù lưng, ăn mặc khó khăn, cảm thấy không tự tin. Cùng với đó bệnh hen nặng lên do bộ ngực to khiến chị Hạnh khó thở.

Chị Hạnh chia sẻ, được bạn bè mách bảo, chị đã được GS. Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình (ĐH Y Hà Nội) phẫu thuật và tạo hình giúp bộ ngực trở lại bình thường. GS.TS Trần Thiết Sơn cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bị phì đại tuyến vú. Tuy nhiên, một trong những khó khăn nhất trong quá trình phẫu thuật là tính toán làm sao cắt bỏ phần ngực, da thừa nhưng vẫn giữ được hình dáng chuẩn mực của bầu vú, lại vừa bảo tồn được cảm giác của quầng, núm vú, chức năng tiết sữa của vú. Hiện nay ở Việt Nam, chưa có một bệnh viện, trung tâm nào khác có thể thực hiện được kỹ thuật này.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ 2 bên ngực mỗi lên 1,9 và 1,5kg, ước khoảng 2.100 cc (người bình thường mỗi bên ngực là 300cc). Sau khi cắt bỏ ngực, các bác sĩ tiến hành tạo hình luôn cho bệnh nhân.

GS Sơn cho biết thêm: “Trước đây ngay cả tại các trung tâm phẫu thuật tạo hình trên thế giới cũng như ở Việt Nam, với những trường hợp vú khổng lồ, thông thường các bác sĩ chỉ cắt bớt vú đi để làm giảm thể tích vú rồi cắt rời núm vú và ghép lại mà không bảo tồn được tuyến sữa, cảm giác của quầng, núm vú. Hiện nay, bằng các phương pháp mới, tiến tiến, bệnh nhân đã được phẫu thuật giữ lại được nguyên hình dạng của phần quầng núm vú, bảo toàn được cảm giác và khả năng tiết sữa của vú. Khả năng tái phát sẽ không còn”.

Đây là một trong những kỹ thuật khó trong phẫu thuật thẩm mỹ, đòi hỏi phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân về mặt gây mê, chống mất máu, đồng thời đảm bảo về thẩm mỹ với yêu cầu tái tạo lại bộ ngực gần như bình thường cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật đã đem lại hình dáng chuẩn mực cho bộ ngực của bệnh nhân. Qua kiểm tra bác sĩ cho hay quầng, núm vú vẫn còn cảm giác, không bị hoại tử. Còn chức năng tiết sữa của bầu vú thì phải đợi khi nào bệnh nhân sinh con mới có thể kết luận được.

Các bác sĩ cho biết nếu bệnh phì đại tuyến vú không phẫu thuật sẽ khiến bộ ngực nặng kéo trọng tâm cơ thể về phía trước, lâu dài có thể gây cong vẹo và biến dạng cột sống của người bệnh, nhất là các đốt sống cổ, làm giảm lượng máu lên não. Ngoài ra, bệnh nhân thường trong tư thế phải khom vai để cố không lộ ngực, nên lồng ngực cũng có thể bị biến dạng, gây chèn ép và giảm chức năng các cơ quan bên trong.