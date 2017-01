TPO - Một nghiên cứu gần đây cho biết rằng phẫu thuật giảm cân thông thường có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa và dung nạp thức ăn kéo dài.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu trên 249 bệnh nhân béo phì đã trải qua phẫu thuật nội soi dạ dày Roux-en-Y làm giảm kích thước dạ dày xuống bằng kích thước một quả trứng.Hai năm sau phẫu thuật, những bệnh nhân này trung bình đã giảm được 31% tổng trọng lượng cơ thể. Nhưng so với nhóm đối chứng gồm 295 bệnh nhân béo phì mà không trải qua phẫu thuật, những bệnh nhân được phẫu thuật dạ dày có nguy cơ gặp phải vấn đề khó tiêu và mất khả năng dung nạp các loại thức ăn cao hơn nhiều.“Các nghiên cứu trước đây cho thấy phẫu thuật dạ dày Roux-en-Y có thể làm tăng thêm các triệu chứng tiêu hóa sau phẫu thuật", theo trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Thomas Boerlage của bệnh viện MC Slotervaart ở Amsterdam.

"Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này chỉ quan tâm đến năm đầu tiên sau phẫu thuật", Boerlage chia sẻ thêm.

Khi bắt đầu nghiên cứu vào năm 2012, các bệnh nhân trung bình ở độ tuổi 46. Có khoảng 45% trong số họ bị huyết áp cao và 29% mắc bệnh tiểu đường.Các nhà nghiên cứu đã khảo sát tất cả bệnh nhân và cả nhóm đối chứng gồm những bệnh nhân bị béo phì không trải qua phẫu thuật về 16 triệu chứng tiêu hóa khác nhau. Họ nhận thấy rằng nhóm sau phẫu thuật có trung bình khoảng 2,2 triệu chứng và 1,8 triệu chứng ở nhóm đối chứng.

Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu trên tạp chí British Journal of surgery, các vấn đề tiêu hóa thường gặp bao gồm khó tiêu, sôi bụng, đầy hơi, ợ hơi, phân cứng hoặc lỏng. Chứng đau bụng khi đói thường xuất hiện ở nhóm không được phẫu thuật. Có khoảng 71% các bệnh nhân sau phẫu thuật chịu chứng không dung nạp thức ăn, còn ở nhóm đối chứng chỉ có 17%.

Trong số ít các bệnh nhân được cho là không dung nạp thức ăn, một nửa mẫn cảm với ít nhất 4 loại thức ăn khác nhau và 14% trong số họ cho biết họ cảm thấy rất khó chịu với tình trạng này.Các thực phẩm mà bệnh nhân sau phẫu thuật phát hiện có vấn đề thường là các đồ chiên, đồ uống có ga, bánh nướng và bánh ngọt. Một số bệnh nhân khác cũng gặp vấn đề với kem và đồ ăn cay.Dựa trên so sánh, những người trong nhóm đối chứng thường không dung nạp sữa và thức ăn chiên.Tuy nhiên, không có bất kì mối liên hệ nào giữa số cân đã giảm trong quá trình nghiên cứu với lượng thức ăn không được dung nạp.Bên cạnh quy mô nhỏ, một hạn chế khác của nghiên cứu này là các nhà nghiên cứu thiếu dữ liệu về các triệu chứng trước phẫu thuật, khiến họ không thể xác định được những vấn đề về tiêu hóa nào thực sự do phẫu thuật gây ra, các tác giả cho biết.Mặc dù phẫu thuật nội soi Roux-en-Y là phương pháp phẫu thuật dạ dày phổ biến nhất khi nghiên cứu này được thực hiện, nhưng một phương pháp khác hiện được áp dụng nhiều hơn trong phẫu thuật, đó là phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống giúp làm giảm kích thước của dạ dày xuống chỉ bằng một quả chuối, theo Tiến sĩ Andrei Keidar tại Trung tâm Y tế Rabin và Đại học Tel Aviv ở Israel.Ông Keidar, người không tham gia vào cuộc nghiên cứu này chia sẻ qua thư điện tử: "Phương pháp này có thể gây ra ít tác dụng phụ về tiêu hóa hơn".Bệnh nhân phẫu thuật dạ dày cũng nên tránh một số loại thức ăn nhất định gây khó tiêu sau khi phẫu thuật. Rất nhiều bệnh nhân gặp phải vấn đề không dung nạp thức ăn do không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, theo ghi chép của Tiến Sĩ Anita Courcoulas, một nhà nghiên cứu tại Trường Đại Học Trung Tâm Y khoa Pittsburgh."Các loại thức ăn khó dung nạp hàng đầu bao gồm đồ uống có ga, các thực phẩm chiên, các loại thịt đỏ mà các bệnh nhân dễ dàng tránh được hoặc bỏ qua", Courcoulas cho biết qua thư điện tử. "Vì vậy những thông tin hữu ích được cung cấp trong nghiên cứu này không đáng ngạc nhiên".Các hướng dẫn khuyên phẫu thuật giảm cân để điều trị bệnh tiểu đường ở người béo phì gần đây đã được xác nhận bởi 45 tổ chức quốc tế, theo các chuyên gia cũng như nhà nghiên cứu về bệnh béo phì bao gồm Liên Đoàn Tiểu Đường Quốc Tế, Hiệp Hội Tiểu Đường Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.Trong hầu hết các trường hợp, các hướng dẫn đều chỉ ra phẫu thuật có thể làm giảm mức đường huyết xuống dưới ngưỡng bệnh tiểu đường týp 2 hoặc cải thiện đáng kể hàm lượng đường trong máu. Trong nhiều trường hợp, việc này giúp các bệnh nhân có thể bỏ hoặc giảm đáng kể các loại thuốc tiểu đường.