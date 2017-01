Phẫu thuật là cửa sổ tâm hồn, ngoài chức năng để nhìn và biểu lộ cảm xúc, đôi mắt còn góp phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp, sự cuốn hút của gương mặt. Bởi vậy, cùng với sự phát triển công nghệ làm đẹp, ngày càng có nhiều người muốn nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi mắt to, đẹp và hút hồn... Nhưng để có được đôi mắt như vậy chẳng hề đơn giản và dễ dàng chút nào.

Một trong những kiểu phẫu thuật thẩm mỹ được ưa chuộng nhất ở Việt Nam hiện nay chính là cắt mí mắt. Cắt mí chính là giải pháp "cứu cánh" cho những cô nàng không thích đôi mắt một mí trời cho hay chẳng may bị sụp mi. Bình thường mi mắt trên có 2 mí là do sự kết dính của cơ nâng mi với da mi mắt. Người châu Á chúng ta do gen nên nhiều người không có sự kết dính đó và do vậy mắt chỉ có một mí. Phẫu thuật thẩm mỹ mí mắt là một thủ thuật nhằm thay đổi cấu trúc, chức năng và tính thẩm mỹ của mắt thông qua việc loại bỏ các tổ chức da, mỡ, cơ dư thừa ở mi trên, mi dưới hay thủ thuật tạo nếp mí. Phẫu thuật mí mắt cũng có nhiều kiểu.