TPO - Không chỉ “cậu nhỏ” bị trầy da tróc vảy, tình trạng mày râu “gãy súng” phải nhập viện với biến chứng nguy hiểm do quý ông thích nghịch dại diễn ra như cơm bữa.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật sửa lại “nòng sung” bị gãy cho một bệnh nhân- ảnh ngô bình

1001 lý do đưa "cậu nhỏ" nhập viện

Tối 20/2, Nguyễn T.N, 25 tuổi ở quận 3 kêu la đau đớn sau khi tự bẻ dương vật của mình. Người nhà đưa N. đến Bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng to, tím tái. “Do tối ngủ thấy dương vật cương cứng nên em sờ mó rồi nghịch dại bẻ một cái. “Cậu nhỏ” kêu “cụp”, sau đó thấy đau âm ỉ không đi tiểu được”- N. khai trong hồ sơ bệnh án.

“Gãy súng là khi bẻ qua bẻ lại lúc dương vật đang cương cứng sẽ làm vỡ mạch máu ở thể hang. Lúc này, máu thoát ra ngoài khiến dương vật sưng phù, tím tái. “Nếu không được phẫu thuật giải áp lượng máu thoát ra kịp thời thì sẽ khiến dương vật bị xơ hóa, hoại tử, và gây liệt dương, mất luôn “bản lĩnh đàn ông””- chuyên gia nam khoa Dương Quang Vũ khuyến cáo.

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng- Trưởng khoa Nam học, bệnh viện này nói những nghịch dại như vậy không phải hiếm gặp ở nam giới. Từ đầu năm đến nay, nơi đây tiếp nhận hàng chục trường hợp “tự bẻ” như N. buộc phải phẫu thuật.

Không phải tự xử như N. nhưng Trần A. T. 18 tuổi ở quận 5 vào viện trong một tình trạng tương tự khi “súng” cũng bị sưng to, còn “nòng súng” thì tím đen và đau đớn. Qua thăm khám, bác sĩ Dương Quang Vũ- Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy xác định T. thủ dâm quá đà khiến “cậu nhỏ” bị gãy làm vỡ thể hang. Tại đây, T. được bác sĩ Vũ cùng ê kíp phẫu thuật lấy máu cục, sau đó khâu lại vỏ thể hang.

Không chỉ “tự xử” hoặc thích nghịch dại mới gây ra hậu quả cho “cậu nhỏ”, thi thoảng các khoa Nam học ở các bệnh viện tại TPHCM cũng bắt gặp nhiều trường hợp bị “gãy súng” cả trong lúc “âu yếm”.

Cuối năm 2016, ông Hoàng V.U. 35 tuổi ở Long An đã phải dừng "cuộc yêu" để cùng vợ để vào bệnh viện do “âu yếm quá đà”. Vợ ông U. bối rối chia sẻ với bác sĩ Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân với nét mặt hối hận. “Do em muốn kích thích ham muốn của chồng nên thấy “của quý” cương cứng và bẻ thử khiến “cậu nhỏ” kêu “rắc” và gãy nhũn ra”- người vợ nói với bác sĩ.

Đó không phải là tai nạn hy hữu. Ngày 7/10/2016, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cũng vào can thiệp cho một quý ông khác ở Bình Thuận bị gãy dương vật khi đang "yêu". Bác sĩ Dũng kể lại, bệnh nhân là Phạm V.H. 59 tuổi nhập viện vì “súng” bị gãy khi đang quan hệ với bạn tình. “Để có cảm giác khoái cảm, ông H. đề nghị với “đối tác” yêu tư thế lạ. Khoảng 1 phút sau cuộc vui, ông H. cảm thấy đau ở bìu rồi dương vật sưng lớn phải nhập viện cấp cứu”- bác sĩ Tiến Dũng nhớ lại và theo ông, bệnh nhân đã bị tổn thương vỡ thể hang bên phải đoạn niệu đạo kèm vết rách 2cm gây chảy máu. “Đây là tổn thương hiếm gặp với tỷ lệ 1/1000 ca được báo cáo trong y văn”- bác sĩ Dũng cảnh báo.

Bên cạnh những tai nạn trên, Khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân cũng tiếp nhận 2 trường hợp “gãy súng” do nằm sấp đè lên khi dương vật cương cứng. Tuy nhiên, tổn thương gãy kiểu này theo bác Dũng là không nghiêm trọng bằng tự bẻ gãy.

Đừng để “của quý” thành “của nợ”

Những nghịch dại, quan hệ tình dục ở tư thế lạ khiến “súng” bị gãy đang ngày càng gia tăng. Không ít trường hợp trong số đó, ảnh hưởng đến cuộc sống chăn gối, có trường hợp vĩnh viễn mất đi bản lĩnh đàn ông.

Khảo sát của bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cùng cộng sự tại Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân từ tháng 3/2012 đến 5/2014 cho thấy có 60 trường hợp vào viện vì bị “gãy súng”. Trong số này, gần 80% là bệnh nhân thuộc đối tượng lao động chân tay và hơn 20% là lao động trí óc. Đáng báo động khi có đến 30 trường hợp bị gãy dương vật do thói quen thủ dâm, 26 trường hợp tự bẻ và 16 trường hợp là do quan hệ trong khi có 2 ca do nằm đè lên dương vật khi đang cương.

Theo BS Tiến Dũng, ở nước ngoài, gãy dương vật được coi là bệnh hiếm với tỉ lệ khoảng 1/175.000 ca nhập viện cấp cứu. Trong khi tại Việt Nam, tai nạn “gãy súng” gia tăng mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Bình Dân chỉ trong 3 năm từ 1999 - 2001 đã có 144 trường hợp vào viện. Từ đầu năm 2016 đến nay có 270 ca bị “gãy nòng” vào cấp cứu, rất nhiều trong số đó tự bẻ hoặc quan hệ tình dục đồng tính. Con số này cũng tương đương ở Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy trong hơn một năm qua.

Tự sướng để gây ra hậu quả được bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng mô tả là “xu thế” hiện nay ở giới trẻ khi mà khuynh hướng thích tình dục an toàn ngày một gia tăng. “Các bệnh nhân tự bẻ gãy có khuynh hướng “tự rong chơi một mình”, họ thủ dâm và xem đó là một cách tình dục an toàn”- bác sĩ Dũng chia sẻ và cho rằng quý ông tiếp cận với phim ảnh khiêu dâm nhiều, dễ dàng và họ bắt đầu có thói quen thủ dâm, làm theo các tư thế lạ nên xảy ra như hậu quả đáng tiếc. Dù chưa có những nghiên cứu xã hội học nào về khuynh hướng này, nhưng theo người đứng đầu Nam khoa của Bệnh viện Bình Dân, những khảo sát hẹp tại đây đã nói lên điều đó.

Ngoài khuyến cáo quý ông nên dành thời gian tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giải trí lành mạnh để tránh suy nghĩ tiêu cực, nghịch dại “cậu nhỏ”, các bác sĩ khuyên không nên “yêu” các tư thế lạ…