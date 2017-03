WeFit là ứng dụng cung cấp giải pháp luyện tập mới tại Việt Nam. Người dùng chỉ cần chọn mua một gói tập duy nhất của WeFit, kích hoạt ứng dụng trên smartphone là có thể trải nghiệm và tập luyện tại bất kỳ phòng tập nào trong hệ thống các phòng tập WeFit liên kết.

WeFit sẽ giúp người dùng tìm kiếm các phòng tập và tập luyện thuận tiện, dễ dàng hơn, mọi lúc mọi nơi khi có nhu cầu. "Ý tưởng tạo nên WeFit xuất phát từ việc nhìn thấy nhu cầu luyện tập tăng cao của người dân tại các thành phố lớn, khi mà chất lượng cuộc sống nâng cao, họ sẽ chú ý đến chăm sóc ngoại hình và sức khoẻ. WeFit xuất hiện chính là giải pháp để xử lý nhu cầu trên của khách hàng” – anh Lê Đức Bình, phó Tổng Giám Đốc WeFit chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống phòng tập tại WeFit đã kết nối với hơn 300 phòng tập, có hơn 20 bộ môn từ Gym, Yoga đến Zumba, Group X... và cung cấp hơn 3000 lịch tập luyện mỗi ngày.

Vào cuối năm 2016, WeFit đã vinh dự nhận được giải "Khởi nghiệp tiềm năng" của chương trình Đại hội Khởi nghiệp 2016 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức. Ngoài ra, hình ảnh WeFit cũng được xuất hiện trên chuyên mục khởi nghiệp của các tờ báo quốc tế. WeFit cũng được đánh giá là start-up có tiềm năng để dẫn đầu trong lĩnh vực Fitness/Lifestyle tại Việt Nam.

25/3/2017 là ngày ứng dụng WeFit sẽ được mở để tất cả mọi người có thể truy cập, đặt lịch tập và đi tập hoàn toàn miễn phí. Thông qua việc khởi động Fitness Day, WeFit hướng về một ngày luyện tập, nhằm lan toả, truyền đi thông điệp về một lối sống khoẻ hơn, tốt hơn: Be Healthy, Be Better.

Ngay trong ngày đầu tiên mở đăng ký, WeFit đã nhận được hơn 400 đơn đăng ký tập luyện. Dự kiến trong ngày Fitness Day, WeFit sẽ đón nhận hơn 2000 khách hàng tại hơn 300 phòng tập trên toàn hệ thống. WeFit hy vọng tất cả người tập sẽ có một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ và được truyền tới thông điệp về một lối sống khoẻ và lành mạnh hơn.