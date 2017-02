Hiện có khá nhiều thảo dược chữa viêm xoang nhưng dễ kiếm, dễ sử dụng và cho hiệu quả cao trong số đó chính là rau kinh giới. Rau kinh giới khi dùng để chữa viêm xoang gần như chỉ dùng độc 1 vị nên rất dễ làm.

Như hầu hết các loại thảo mộc khác, kinh giới có chứa một loạt các vitamin và khoáng chất cần thiết, đặc biệt là vitamin C và K. Cứ 100gr lá kinh giới tươi, bạn có thể nhận được khoảng 86% lượng vitamin C và 518% vitamin K cần thiết mỗi ngày.Theo Đông y, kinh giới vị cay, tính ôn, vào kinh phế và can. Có tác dụng tán hàn giải biểu, thúc nọc sởi, chống kinh giật, cầm máu.Trong kinh giới có chất chống viêm, giảm đau nên có thể giảm đau hiệu quả cho người mắc viêm xoang. Lá kinh giới có tác dụng tốt trong việc giảm các triệu chứng hô hấp nói chung và viêm xoang nói riêng.Lá kinh giới thái nhỏ, phơi khô để dùng dần.- Khi dùng lấy 1 muỗng cà phê lá đã khô sắc với nước để sôi trong vòng 15 phút để tinh dầu trong kinh giới thôi hết ra nước.- Lấy nước kinh giới vừa sắc pha với 1 chút mật ong (không sử dụng đường thay thế mật ong) để có vị ngọt.- Có thể thêm một chút nước cốt chanh để dễ uống hơn.Ngày uống 2-3 cốc nước kinh giới và kiên trì trong thời gian dài để có hiệu quả tốt nhất.