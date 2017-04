Nếu muốn dùng sinh tố thay thế cho một bữa ăn để giảm cân, bạn nên thêm vào những món gợi ý sau.

Uống sinh tố có thể làm chúng ta mau đói - Ảnh: We Heart It

Nếu cho protein vào sinh tố, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và vì vậy, có thể dùng sinh tố thay cho bữa ăn chính nhằm giảm cân.

Nếu uống sinh tố, bạn cảm thấy no hơn và thậm chí còn có cảm giác đầy hơi, không muốn ăn thêm, nhưng chỉ khoảng 20-30 phút sau đó cảm thấy đói trở lại. Nguyên nhân do đâu? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc nhai thức ăn góp phần quan trọng trong quá trình tiêu hóa và có ảnh hưởng đến cảm giác no của chúng ta. Tiêu hóa thức ăn lỏng nhanh hơn thức ăn rắn; thức ăn càng tiêu hóa nhanh thì càng mau đói. Điều này có nghĩa, sinh tố tiêu hóa nhanh hơn vì là chất lỏng nên không cần nhai nhiều, do đó bộ não phát ra tín hiệu yêu cầu phải nạp thêm thức ăn.

Có thể thêm bơ các loại hạt vào sinh tố để nạp thêm protein và chất béo thực vật Ảnh: Mary Words

Theo New York Times, mặc dù chúng ta nạp vào cơ thể rất nhiều chất xơ từ sinh tố nhưng dạ dày lại tiêu hóa chúng rất nhanh. Chất xơ giúp no lâu (do tiêu hóa chậm) nhưng sinh tố đã bị xay nhuyễn thành dạng bột mịn.

Một lý do khác chính là thành phần mà ta cho vào sinh tố. Sinh tố làm từ trái cây (rau củ), đá xay, sữa đặc hoặc sữa tươi (và đường) đôi khi không cung cấp đủ chất cho bạn no lâu. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nếu cho protein vào sinh tố, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, bạn cảm thấy no lâu hơn.

Nếu muốn dùng sinh tố thay thế cho một bữa ăn để giảm cân, bạn nên thêm protein vào sinh tố bằng việc cho vào đó một ít bơ các loại hạt (như bơ hạnh nhân, bơ đậu phộng...), sữa chua Hy Lạp, bột protein, hạt chia, hạt lanh hoặc hạt gai dầu...

Thậm chí sau khi uống, bạn có thể ăn nhẹ các món như trứng luộc, món nước, bánh mì nướng phết bơ các loại hạt (nut butter)…

Có thể thêm bột protein vào sinh tố - Ảnh: Healthy

Ngoài ra, bạn nên ăn thêm trái cây giàu chất xơ, cho thêm rau củ vào sinh tố hoặc nạp thêm các nguồn protein khác. Chẳng hạn như dùng sữa hạnh nhân không đường hoặc nước làm nguyên liệu chính cho món sinh tố để cắt giảm calo và đường.

Bạn có thể uống sinh tố (hoặc nước ép) ở mọi thời điểm trong ngày, nhưng bạn cần lưu ý đến thành phần sinh tố ở mỗi buổi.

Thời gian biểu gợi ý khi bạn muốn giảm cân với sinh tố:

Bữa sáng: Bạn cần nạp nhiều năng lượng vào buổi sáng để làm nhiều việc trong ngày nên cần cung cấp các thành phần chứa carbohydrate. Do đó, sinh tố buổi sáng cần có protein và chất béo lành mạnh từ bột protein hoặc một số loại hạt.

Bữa trưa: Bạn cần cân bằng các dưỡng chất và cung cấp nhiều rau xanh. Bên cạnh việc dùng rau, bạn có thể thêm vào sinh tố một số loại rau như cải xoăn (kale), rau bina, xà lách romaine… Ngoài ra, nên cung cấp thêm một số thực phẩm vừa chứa hàm lượng chất xơ cao, vừa chứa chất béo lành mạnh, vừa chứa chất đạm như hạt cây gai dầu.

Bữa xế: Xế chiều là lúc ta thường có cảm giác thèm ăn vì cơ thể đã thiếu hụt khoáng chất và axít amin nên dùng một ly sinh tố là rất lý tưởng. Để tránh thèm ăn sau khi uống, bạn có thể thêm hạt chia hoặc quả óc chó vào sinh tố để tăng thêm hương vị cho món uống.

Bữa tối: Bạn nên hạn chế dùng sinh tố vào buổi tối hoặc chọn loại ít đường và không thêm protein, nhất là sau khi ăn để tránh tăng cân.