TP - Một sản phụ mang thai 21 tuần đã bị hôn mê sâu sau khi điều trị phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Sáng 7/3, đại diện phòng khám này đã có buổi làm việc với gia đình nạn nhân T.T.T.T và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Phương Văn Soạn, đại diện Phòng khám Đa khoa 168, cho biết, bệnh nhân T. đến phòng khám vào khoảng 16h ngày 5/3. Qua thăm khám, bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) thăm khám xác định chị T. có thai hơn 21 tuần, khí hư nhiều. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm âm đạo nên cho xét nghiệm, siêu âm và tư vấn phải điều trị viêm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chỉ định cho điều trị bằng máy rung. Theo liệu trình, bệnh nhân sẽ được chạy máy rung 5 phút nhưng mới được khoảng 3 phút thì chị T. có biểu hiện khó thở. Điều dưỡng đã nới lỏng quần áo cho bệnh nhân và gọi bác sĩ. Khoảng 2 phút sau bệnh nhân ngất, sùi bọt mép, được bác sĩ cho tiêm cấp cứu bằng thuốc an thần chống co giật rồi gọi cấp cứu chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Chị Trần Thị Thu Hằng, người nhà bệnh nhân nhận định vụ việc này có nhiều điểm đáng nghi ngờ như trong quá trình cấp cứu cho T., điều dưỡng cho biết có tiêm thuốc an thần nhưng không biết tên thuốc đó là gì. Do đó gia đình bệnh nhân đặt câu hỏi có hay không nhân viên y tế của phòng khám tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân. Vẫn theo chị Hằng, phòng khám đã thay đổi cuốn sổ khám bệnh của T. Chị Hằng cho hay, ngày 6/3, khi gia đình đến làm việc, phòng khám đã đưa cho người nhà cuốn sổ khám bệnh do bác sĩ Nguyễn Thị Nga ký. Trong sổ khám bệnh ghi rõ: Bệnh nhân khám thai lần đầu, khí hư nhiều. Chỉ định khám phụ khoa, xét nghiệm; chẩn đoán: Viêm âm đạo- Cổ tử cung, thai 22 tuần 3 ngày, mang thai lần 2, mổ đẻ 1 lần; Phương pháp điều trị: Bệnh nhân lúc vào tim thai 146 lần/phút. Bệnh nhân lên bàn rửa âm đạo. Sau khi bệnh nhân rửa xong thấy khó thở, co giật, chân tay cứng; Xử lý: Thở oxy, đo huyết áp, truyền muối, khai thông đường thở, nới lỏng quần áo.

Nhưng tại buổi làm việc sáng ngày 7/3, phòng khám đã đưa ra một cuốn sổ khác và cho biết đây là sổ ghi lại quá trình điều trị của T. Theo đó, cuốn sổ này không có bác sĩ khám và điều trị chỉ ghi lý do khám: Khí hư nhiều, muốn khám phụ khoa, mang thai 21 tuần tuổi, mang thai lần 1, con 2 tuổi. Chỉ định khám: Khám phụ khoa, soi cổ tử cung, xét nghiệm dịch âm đạo, nước tiểu, xét nghiệm máu, siêu âm thai màu; Chẩn đoán bệnh: Viêm âm đạo do nấm/thai 22 tuần 3 ngày; Phương pháp điều trị: Điều trị viêm âm đạo phụ khoa bằng phương thức rửa đặt thuốc.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân được chuyển đến khoa trong tình hôn mê sâu, tổn thương nặng toàn phần não. Hiện tại, bệnh nhân có tiên lượng xấu.

Trước đó, trong đơn trình báo công an huyện Thanh Trì, phía gia đình chị T.T.T.T. cho biết lúc 19h30 gia đình đã gọi điện vào số của chị T. và có một người lạ nhấc máy nói chị T. đang khám bệnh. Sau đó một lúc gia đình gọi lại thì được thông báo chị T. bị ngất và co giật. Phía phòng khám hỏi người nhà chị T. việc bệnh nhân có tiền sử bệnh tim hay thần kinh nhưng gia đình khẳng định chị T. không có tiền sử những bệnh này. Đến 20h30 thì gia đình nhận được điện thoại thông báo Phòng khám đang đưa bệnh nhân T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trong sáng ngày 7/3, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì đã đến làm việc với Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để tìm nguyên nhân sự việc. Thanh tra Sở Y tế Hà Nôi đã ra quyết định tạm đình chỉ Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.