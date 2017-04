Giảm cân, tăng miễn dịch, phòng chống ung thư, làm đẹp da, sáng mắt… là những lợi ích tuyệt vời mà ớt chuông đem lại cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Boldsky, ớt chuông đỏ giúp kích hoạt sự sinh nhiệt và làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Capsaicin chịu trách nhiệm trong việc làm cho ớt có vị nóng, hăng có rất ít trong ớt chuông.Chúng làm tăng sự trao đổi chất mà không làm tăng nhịp tim và huyết áp không giống ớt nóng, cay. Do đó, họ có thể hỗ trợ giảm cân.Vitamin C rất cần thiết cho việc duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và xây dựng collagen để hỗ trợ da và khớp xương. Nó là công cụ trong việc làm giảm nguy cơ viêm khớp và chống viêm.Vitamin K hỗ trợ quá trình đông máu. Nó rất quan trọng để xương phát triển và bảo vệ tế bào khỏi quá trình ôxy hoá mạnh.Ớt chuông giúp ngăn ngừa tất cả các loại ung thư, vì nó có hàm lượng lưu huỳnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi virus ung thư.Ớt chuông là nguồn tuyệt vời của vitamin A và C, hai chất chống ôxy hóa giúp chống lại gốc tự do có hại.Thức ăn có nhiều chất chống ôxy hóa đã được chứng minh để giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tim và viêm khớp.Chất chống ôxy hóa cũng rất hữu ích trong cuộc chiến chống lại ung thư, bệnh đục thủy tinh thể, và hen suyễn.Ớt chuông chứa các enzyme nhất định như lutein, nó rất tốt cho đôi mắt của bạn. Lutein giúp bảo vệ mắt khỏi đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.Ớt chuông đỏ cung cấp gần như 300% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C rất cần thiết cho sự hấp thụ sắt của cơ thể. Vì vậy, những người bị thiếu sắt nên ăn ớt đỏ.Ăn ớt chuông giúp làm sạch chất dịch nhầy trong mũi và phổi, đồng thời loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể qua mồ hôi.Tiêu thụ nước ép ớt chuông giúp đảo ngược dấu hiệu lão hóa do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong đó. Ớt chuông bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại, từ đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh và trẻ trung.Sự kết hợp của vitamin B6 và khoáng chất Magie trong ớt chuông giúp giảm mức độ lo lắng, đặc biệt là các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Vitamin B6 cũng là một thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp giảm đầy hơi và ngăn ngừa cao huyết áp.Ớt chuông là nguồn tuyệt vời của vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe của tóc. Vitamin C giúp hấp thu sắt, do đó đảm bảo rằng có đủ chất sắt trong tế bào máu đỏ mang ôxy đến các nang tóc.Vitamin C cũng được sử dụng trong việc hình thành collagen. Collagen là nguyên liệu cần thiết cho nang lông, mạch máu và da để chúng luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.