Có thể bạn là một người khá bận rộn và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và mọi thứ luôn phải thực hiện nhanh chóng, tuy nhiên điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe bạn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Đôi khi, để không bị muộn giờ đi làm vào buổi sáng bạn thường tráng miệng sau bữa sáng bằng 1 tách trà và nhanh chóng tắm rửa, liệu những điều bạn đang làm có hại sức khỏe hay không?Theo trang Brightside, dưới đây là 5 điều bạn không nên làm sau bữa ăn:Theo nghiên cứu cho biết, khi tắm thì nhiệt độ cơ thể chúng ta sẽ tăng nhẹ. Để đối phó với vấn đề này, cơ thể sẽ truyền thêm máu cho da nhiều hơn bình thường. Điều này có thể phá vỡ quá trình tiêu hóa và làm chuyển hóa chậm.Thời gian tắm hợp lý nhất là 30 phút sau bữa ăn.Đối với một số người, một tách trà nóng sau khi ăn là một phần không thể thiếu của bữa ăn. Nhưng theo các nghiên cứu, uống trà sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ sắt, một loại khoáng chất có vai trò quan trọng trong cơ thể con người.Do đó, trẻ em, phụ nữ mang thai, và những người bị thiếu chất sắt nên tránh uống trà trong vòng một giờ sau khi ăn.Có thể bạn chưa biết đi ngủ ngay sau khi ăn là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng thừa cân, béo bụng.Ngoài ra, ngủ ngay sau khi ăn sẽ khiến cơ thể bạn khó chịu và có những triệu chứng như ợ nóng, ói mửa. Hơn nữa, khoa học đã chứng minh rằng ngủ thường xuyên ngay sau bữa trưa hoặc bữa tối làm tăng nguy cơ đột quỵ.Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên đi ngủ sau 2 tiếng khi dùng bữa để có một giấc ngủ sâu và sức khỏe tốt nhất.Tập thể dục là một điều rất tốt giúp bạn khỏe mạnh và hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng không nên tập thể dục ngay sau bữa ăn.Bởi dạ dày có thể bị khó chịu vì lượng thức ăn vừa được nạp vào cơ thể chưa kịp tiêu hóa,tập thể dục ngay sau khi ăn có thể khiến bạn nấc cục và buồn nôn, và còn các hậu quả nghiêm trọng hơn như: tăng nguy cơ chấn thương và co giật.Hãy bỏ ngay thói quen này nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng, thay vào đó hãy đi bộ nhẹ nhàng để thức ăn được tiêu hóa và tập thể dục sau khi dùng bữa được 2 giờ.Hầu như tất cả các hệ thống trong cơ thể đều có liên quan trong suốt quá trình tiêu hóa.Khi hệ tiêu hóa hoạt động, chất nicotine trong thuốc lá sẽ được hấp thụ gấp đôi, do đó mức ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên đáng kể.Ngoài ra, khoa học còn chứng minh rằng thuốc lá ngăn chặn sự hấp thu vitamin và khoáng chất, bao gồm canxi và vitamin C và D, làm giảm dinh dưỡng của cả bữa ăn.Lời khuyên từ các chuyên gia là không nên hút thuốc lá và nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt.Nhưng nếu bạn liên tục hút thuốc và vẫn không thể không hút thuốc sau bữa ăn hãy dành ít nhất 20 phút cho thức ăn kịp tiêu hóa trước khi hút thuốc.