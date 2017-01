Tết này nếu bạn có uống rượu quá chén khi lên giường đi ngủ thì đừng nằm ngửa hay sấp, vì nó gây ra nguy cơ tử vong.

Ảnh minh hoạ: Internet

1. Nằm sấp

Khi bị say, người say rượu thường mất kiểm soát họ sẽ bạ đây nằm luôn đấy và tư thế nằm sấp gặp ở đa số người say.

Nằm tư thế sấp sẽ làm cho ngực và bụng bị chèn ép gây ra tình trạng thiếu ôxy và khó thở. Chưa kể tới việc khi mặt úp xuống đường thở sẽ bị cản trở.

Như chúng ta biết, người say thường rất khó khăn về đường hô hấp nếu như nằm sấp trong thời gian dài không được thay đổi tư thế dẫn tới thiếu ôxy trầm trọng gây ra hiện tượng chết não và tử vong.

2. Ngồi ngủ gà ngủ gật

Ngồi ngủ gà ngủ gật là tình trạng dễ thấy ở hầu hết những người say. Tư thế ngủ này cực kỳ nguy hiểm cho người đang say. Bởi vì lúc này phản xạ điều tiết tim mạch suy yếu lượng máu trong huyết quản thấp dễ gây ra sốc và hạ huyết áp.

Ngủ ngồi trong tình trạng huyết áp thấp sẽ dẫn tới máu không cung cấp đủ cho não gây nguy hại cho tim, thận thậm chí là cả tính mạng.

Theo các nhà khoa học, người say rượu phản xạ thần kinh sẽ kém minh mẫn và phản xạ nuốt cũng diễn ra chậm chạp. Nếu ngủ trong tư thế ngửa sẽ rất khó nôn ói.Nằm ngửa còn làm thức ăn trào ngược vào khí quản gây tắc nghẽn đường thở. Trạng thái này kéo dài nhẹ sẽ gây ra viêm phổi nặng có thể dẫn tới tử vong do nghẹt thở.Cũng giống như ngồi ngủ, ngủ gục trên bàn, ghế cũng gây ra tính trạng kém lưu thông tới não làm tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe.Tư thế ngủ được cho là an toàn cho người say đó chính là tư thế nằm nghiêng. Vì vậy dịp Tết này các cánh mày râu có say bí tỉ thì chị em hãy giúp các anh ấy nằm nghiêng để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.