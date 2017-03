Smartphone là một thiết bị không thể thiếu đối với giới trẻ ngày nay từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Liệu có phải bạn đang ngồi đọc bài viết này với smartphone trên tay, với tư thế đầu hơi cúi về phía trước và vai hơi cong?

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo trang CNN, các nhà nghiên cứu cho biết việc cúi xuống quá lâu khi sử dụng smartphone sẽ ảnh hưởng sức khỏe của bạn.Có thể bạn không hề biết rằng giữ cơ thể ở tư thế này quá lâu chính là nguyên nhân khiến bạn bị đau mỏi vai gáy mỗi ngày.Nhưng đừng quá lo lắng, các nhà vật lý trị liệu đã nghiên cứu về chứng đau cổ, tật vẹo cổ và nhức mỏi vai gáy và nó được gọi là hội chứng “Text Next” - chỉ triệu chứng đau mỏi vai, cổ do người sử dụng điện thoại liên tục cúi đầu nhìn xuống màn hình.Theo tiến sĩ Dean Fishman: "Triệu chứng này không chỉ xảy ra đối với những người phải gõ văn bản, mà nó còn xảy ra với những người thường xuyên chơi game hay phải làm việc với máy tính hàng ngày ".Tiến sĩ Fishman đã bắt đầu nghiên cứu từ năm 2008 ngay sau khi kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân nữ 17 tuổi. Cô gái đến bệnh viện để kiểm tra về chứng đau đầu và đau cổ cô gặp phải. Khi tiến sĩ Fishman cố gắng giải thích cho mẹ của bệnh nhân về tình hình sức khỏe hiện tại thì cô gái đang ngồi trên ghế, cúi xuống màn hình điện thoại thông minh và nhắn tin.Và lúc này ông biết mình phải làm gì tiếp theo.Một nghiên cứu gần đây được xuất bản trong ấn phẩm lần thứ 25 của tạp chí Surgical Technology International cho biết: việc nhắn tin có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Bác sĩ phẫu thuật cột sống Kenneth Hansraj là người tiến hành nghiên cứu, kết quả cho thấy, cúi đầu xuống để sử dụng điện thoại thông minh sẽ tạo nên một lực khoảng 27kg đè nặng lên cổ của bạn.Nghiên cứu của bác sĩ Hansraj bao gồm các minh hoạ về hậu quả khi người dùng di động cúi thấp đầu ở các mức từ 15, 30, 45 và 90 độ khi sử dụng thiết bị của họ. Ông khuyên người sử dụng nên tìm hiểu kỹ hơn về cơ thể và những ảnh hưởng có thể gây ra.Ông Hansraj nói trang Huffing Post rằng: "Chúng tôi khuyên các bạn khi sử dụng điện thoại thông minh nên chú ý tư thế đầu và vai phải thẳng để không gặp phải những triệu chứng nhức mỏi ".Trung bình đầu chúng ta nặng khoảng 10kg khi cơ thể ở vị trí cân bằng với hai tai thẳng vai. Với mỗi centimet bạn nghiêng đầu về phía trước thì áp lực lên cột sống sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy, nếu bạn đang nhìn vào một chiếc điện thoại thông minh đặt trên đùi thì cổ bạn đang phải chịu áp lực từ khoảng 10-12kg.Một thói quen rất phổ biến ngày nay đó là sử dụng điện thoại trước khi ngủ, có nhiều người còn ngủ quên khi đang sử dụng điện thoại.Theo một nghiên cứu cho biết, nằm sử dụng điện thoại trước khi ngủ sẽ tạo ra áp lực lên xương sống dẫn đến bị vẹo cột sống.Tiến sĩ Tom DiAngelis, cựu chủ tịch phòng thực hành tư nhân thuộc Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ đã so sánh việc nằm sử dụng điện thoại với việc uốn cong ngón tay trong vòng một giờ."Khi các mô cơ bị kéo căng trong một thời gian dài sẽ khiến đau và thậm chí bị viêm" theo tiến sĩ DiAngelis. Và câu hỏi đặt ra ở đây là những ảnh hưởng lâu dài về sau sẽ là gì?Nghiêng hay cúi đầu về phía trước trong một khoảng thoài gian dài sẽ dẫn đến căng cơ, thoát vị đĩa đệm và dây thần kinh bị chèn ép.Theo thời gian, khớp cổ thậm chí có thể bị thoái hóa, tư thế vai sẽ luôn cong và khó để ngồi thẳng. Giống như bố mẹ vẫn thường nhắc bạn phải cẩn thận nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ và không thể cứu chữa.Tiến sĩ Michelle Collie, giám đốc trung tâm vậy lý trị liệu ở đảo Rhode nước Mỹ cho biết, bà bắt đầu nhận thấy bệnh nhân bị đau đầu, cổ và lưng do các thiết bị di động gây ra từ 6-7 năm trước đây.Gần đây, theo bà thì hội chứng “Text Neck” đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở những bệnh nhân trẻ.Theo Tổ chức Kaiser Family Foundation, thống kê cho thấy, những đứa trẻ từ 8 đến 18 tuổi dành trung bình khoảng 7,5 tiếng sử dụng "thiết bị giải trí" mỗi ngày.Nhưng không chỉ trẻ em mới sử dụng các thiết bị này. Theo bản cập nhật “Dự báo lưu lượng truy cập dữ liệu toàn cầu” của Cisco, số người sử dụng các thiết bị thông minh đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2010 cho đến năm 2011.Và với mỗi máy tính bảng thì lượng truy cập gấp 3, 4 lần so với điện thoại thông minh.Tư thế đầu khi sử dụng điện thoại thông minh sai cách không chỉ khiến đau vai gáy mà nó còn gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn.Hãy làm theo cách sau để có thể giảm bớt triệu chứng đau nhức vai gáy ngay nhé.Cố gắng hít một hơi thật sâu với tư thế ngồi thẳng lưng. Lặp lại động tác khoảng 5-10 phút.Các chuyên gia nói rằng, tư thế ngồi cong lưng, thõng vai có thể khiến phổi của bạn giảm 30% khả năng hoạt động.Việc thiếu ôxy trong máu có thể dẫn đến các bệnh về mạch máu, các vấn đề về dạ dày và ruột với nguyên nhân do tư thế bạn ngồi sai cách.Vậy những người nghiện sử dụng điện thoại để nhắn tin thông minh, ipad, hay laptop nên làm gì ?Theo tiến sĩ Collie nói rằng đầu tiên là phải có nhận thức về cơ thể của bạn.Giữ chân của bạn thăng bằng trên sàn nhà, chỉnh lại vai sao cho thẳng với tai, không đổ vai về phía trước.Sử dụng phụ kiện di động và thiết bị bảo vệ cổ tay để không bị ảnh hưởng bởi thiết bị di động. Hãy mua một chiếc tai nghe có kèm micro.Nghiên cứu về hội chứng “Text Next” của tiến sĩ đã thiết kế một ứng dụng di động nhắc nhỏ bạn tránh ngồi với tư thế cúi đầu. Ứng dụng này sẽ có một đèn báo màu đỏ ở góc trên bên trái màn hình, nó sẽ xuất hiện khi bạn cúi đầu quá thấp, bạn có thể cài đặt thêm chế độ rung hoặc âm thanh cảnh báo trong ứng dụng.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn khuyến khích rằng bạn nên nghỉ ngơi tầm 20-30 phút, có thể đứng dậy vươn vai, vặn mình, xoay cổ từ từ để cơ thể được thư giãn, giảm bớt nhức mỏi và giúp máu lưu thông tốt hơn.