Rất nhiều thai phụ hoang mang vì họ đang tích cực ăn phô mai nhằm giúp con khỏe mạnh thì lại gặp thông tin trên các trang điện tử nói rằng phô mai gây hại cho thai nhi. Đã đến lúc họ phải loại bỏ phô mai khỏi tủ lạnh nhà mình?

Chia sẻ trên diễn đàn một mạng xã hội, một thành viên có nickname babyken… nói: “Mình đọc trong sách mang thai thì bác sĩ khuyên không nên ăn pate, phô mai vì chứa vi khuẩn gì đó”. Tương tự, cũng có rất nhiều phụ nữ nói rằng đã biết thông tin này qua một số trang mạng…. Còn nhiều người thì bày tỏ: “Mình vẫn ăn phô mai thường xuyên, ăn đủ loại. Bác sĩ bảo phô mai nhiều dinh dưỡng, giàu canxi mà”. Sau khi đọc được các thông tin trên, không ít người lo lắng: “Nhiều thông tin trái chiều quá không biết được”. Có người vì sự an toàn của con đã nói: “Thôi, nên dừng ăn phô mai thôi”.

Trao đổi với phóng viên, BS CKI. Nguyễn Thị Kim Hoàn, Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho hay, hiện nay chưa có thông tin chính xác về phô mai nhiễm khuẩn gây sảy thai. Quá trình khử trùng khi làm phô mai diễn ra ở nhiệt độ từ 90-95 độ C đã loại bỏ được gần hết các thành phần vi khuẩn gây bệnh. Như vậy có thể nói phô mai khử trùng không có nguy cơ gây bệnh.

Tuy nhiên, trên thị trường, phô mai có nhiều loại, trong đó loại phô mai mềm, phô mai chưa tiệt trùng thường làm từ nguồn sữa thô dễ có nguy cơ chứa vi khuẩn. Trong các loại vi khuẩn ở sữa và phô mai thì Listeria gây nguy hiểm cho thai nhất. Vi khuẩn Listeria có thể gây nhiễm trùng nhau thai, màng ối, thai nhi và có thể dẫn đến sảy thai hoặc thai chết non.Bạn không nên từ bỏ tất cả các loại phô mai. Vì phô mai cung cấp nhiều năng lượng, protein, vitamin như vitamin A và một loạt các vitamin nhóm B bao gồm riboflavin (vitamin B2) và B12, các khoáng chất như calci và kẽm. Chỉ 2 miếng phô mai cũng có thể cung cấp đủ dinh dưỡng như một ly sữa. Phô mai cũng dễ ăn hơn so với nhiều loại sữa cho bà bầu.Trong phô mai có chứa vi khuẩn lactic giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá hấp thu các chất dinh dưỡng. Nó cũng không là “thủ phạm” gây nên chứng thừa cân ở phụ nữ mang thai. Do đó, bà bầu có thể yên tâm khi sử dụng.Khi mang thai, không ít chị em phụ nữ thường bị mất ngủ. Một số thực phẩm có tác dụng làm cho bà bầu ngon giấc như: sữa ấm, chuối, sữa đậu nành, trứng, hạt bí ngô, kem, bánh mỳ… Phô mai cũng nằm trong nhóm thực phẩm trên. Với một miếng phô mai nhỏ cũng chứa gần gấp đôi nhiều tryptophan (C11H12O2N2)- một axit amin cơ thể cần để sản xuất các chất hormone gây ngủ là serotonin và melatonin được tìm thấy trong sữa. Vì vậy bạn không nên kiêng tuyệt đối phô mai.Để an toàn, bạn nên chọn phô mai đã tiệt trùng thay vì dùng phô mai tươi. Hãy đọc nhãn để chắc chắn chúng được làm từ sữa tiệt trùng.