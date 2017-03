Theo trang Boldsky, sôcôla nóng là một thức uống rất được giới trẻ ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và đậm đà. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho biết sôcôla nóng mặn gấp 16 lần so với nồng độ muối trung bình trong nước biển.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, những người thường xuyên uống sôcôla nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn là những người hay ăn đồ ăn vặt như khoai tây chiên.Trong số 28 loại thức ăn được phân tích, chỉ có bánh mì trắng là thực phẩm có nồng độ muối phù hợp với yêu cầu.Hầu hết mọi người thường sử dụng nhiều hơn liều lượng muối tối đa được các chuyên gia khuyến cáo. Việc này có thể gây ra các bệnh như huyết áp cao, chứng hay quên, bệnh thận, thậm chí ảnh hưởng đến tim, động mạch, thận và não và dẫn đến các cơn đau tim, đột quỵ.Theo Katharine Jenner, chuyên gia về dinh dưỡng tại Tổ chức Thỏa Thuận Hành Động Giảm Muối vì Sức Khỏe (CASH- Consensus Action on Salt and Health) cho biết: "Muối là kẻ giết người đanh bị lãng quên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều nhà sản xuất thực phẩm và các nhà hàng vẫn không hạn chế lượng muối trong thực phẩm sau nhiều năm nghiên cứu sản xuất và kinh doanh".Hơn nữa, một sự khác biệt rất lớn trong các loại thực phẩm tương tự đã được các nhà khoa học chứng minh.Một giỏ mua hàng trung bình có thể chứa tới 57g muối tùy thuộc vào những thực phẩm bạn mua. Một số loại ngũ cốc ăn sáng chứa chỉ 3% muối so với các loại khác. Các nhà nghiên cứu cho biết, giảm lượng muối ăn từ 6-8g mỗi ngày có thể ngăn ngừa được 14.000 người chết mỗi năm.Hãy đọc kỹ thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm trước khi quyết định mua, và đặc biệt hãy chú ý đến lượng muối có trong thực phẩm để có một chế độ ăn uống lành mạnh.Sôcôla nóng nếu uống đủ liều lượng thì rất tốt cho sức khỏe, vì vậy, hãy ghi nhớ điều này và sử dụng sao cho đúng cách và không ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình.