TPO - Bệnh viện Mắt Tây Nguyên ở 309 Ngô Quyền, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 cho bệnh viện, bằng cách tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể, lasik, mổ chữa mộng thịt cho 100 bệnh nhân nghèo, đến từ 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai trong 2 ngày 25, 26/3/2017.

Để được phẫu thuật miễn phí với trị giá mỗi ca 5 triệu đồng, bệnh nhân chỉ cần xuất trình sổ hộ nghèo, sổ cận nghèo, hoặc giấy trình bày hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận. Ngoài chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo thường niên này, bệnh viện còn về các phường xã tổ chức hội thảo "Bệnh đục thủy tinh thể và biến chứng võng mạc do đái tháo đường" hữu ích cho người dân. Với phương pháp Phaco, mộng ghép kết mạc tự thân hiệu quả, tất cả bệnh nhân được phát thuốc điều trị sau mổ, nhận lịch tái khám và đều đã xuất viện an toàn. Đây là bệnh viện chuyên khoa Mắt tư nhân đầu tiên trên khu vực Tây Nguyên.