Hãy bổ sung những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày của bạn để tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ cơ thể phòng ngừa các bệnh do thay đổi thời tiết.

Khi bị cảm lạnh hoặc cúm, hầu hết người bệnh đều chọn cách bổ sung vitamin C. Đây là việc làm đúng đắn bởi vitamin C có khả năng tăng bạch cầu, giúp cho hệ miễn dịch của bạn hoạt động hiệu quả.Ngoài ra, do cơ thể không thể tự sản xuất cũng như lưu trữ vitamin C nên bạn cần tiêu thụ những trái cây giàu vitamin này như cam, quýt... hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh bất chấp thời tiết thay đổi.Bông cải xanh nguồn giàu chất chống oxy hóa tuyệt vời bởi các vitamin bao gồm A, C và E. Cùng với các chất dinh dưỡng này, Sulforaphane trong bông cải xanh kích thích một loạt các yếu tố bảo vệ chống oxy hóa trong cơ thể của bạn, có thể trực tiếp làm giảm căng thẳng và làm chậm sự suy giảm hệ thống miễn dịch.Không những vậy, Sulforaphane được các nhà khoa học ghi nhận có tác dụng tiêu diệt các tế bào gốc ung thư, là nguyên nhân tăng trưởng khối u. Để hấp thụ tối đa dưỡng chất mà bông cải xanh mang lại, lời khuyên dành cho bạn là nên ăn sống và đừng luộc quá kỹ.Củ nghệ, một loại gia vị kỳ diệu, đồng thời mang lại lợi ích vi diệu cho sức khỏe. Việc ăn hằng ngày củ nghệ sẽ giúp cơ thể loại bỏ mọi độc tố ra bên ngoài. Củ nghệ có thể ngăn ngừa và điều trị sự nhiễm trùng và viêm. Một ly sữa ấm với một thìa cà ri là thức uống tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch.Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trong việc sử dụng liều lượng phù hợp bởi nếu tiêu thụ củ nghệ quá mức cho phép sẽ mang lại tác dụng phụ như đau bụng, chảy máu… Nhất là phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú để đề phòng tác hại ngoài ý muốn với trẻ.Súp gà là một món ăn vô cùng hiệu quả trong việc phục hồi cơ thể khi bị cảm lạnh, cúm hoặc đau họng. Đồng thời, món ăn bổ dưỡng này cũng sẽ tăng khả năng miễn dịch của bạn.Nguyên nhân là trong khi nấu, gà giải phóng axit amin gọi là cysteine – chất có thể điều trị viêm phế quản. Vì vậy, có thể nói rằng súp gà là cách tốt nhất để tránh xa bệnh tật do thời tiết thay đổi.Bạn có thể dùng gừng để giảm nhẹ tình trạng đau họng, cúm, cảm lạnh hoặc các cơn đau mạn tính. Giống như tỏi, gừng cũng là nguyên liệu được dùng trong nhiều món ăn. Dùng thường xuyên có thể giúp kiểm soát tình trạng cảm lạnh để bệnh không tiến triển nặng.Sữa chua giúp chống nhiễm trùng và là một trong những thực phẩm tốt nhất để tăng cường miễn dịch. Hãy bổ sung sữa chua vào thực đơn của bạn để bảo vệ cơ thể và chống các bệnh do thay đổi thời tiết.Tỏi không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn giúp cải thiện hệ miễn dịch, chống lại các bệnh và nhiễm trùng do thay đổi thời tiết.