Thời tiết những ngày gần đây "đỏng đảnh" khiến số người nhập viện tăng, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết đã chuyển sang xuân. Dù vậy, trong khoảng thời gian này, miền Bắc vẫn liên tục có những đợt không khí lạnh tăng cường. Kiểu thời tiết vừa nóng lạnh thế này lúc hanh khô, khi ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút gây bệnh truyền nhiễm phát triển, gây khó chịu mệt mỏi cho người già, trẻ em, những người làm văn phòng.

Chị Bích Nga (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự hai con nhà chị - bé gái lớn học lớp 5, bé trai nhỏ 3 tuổi đều thay nhau phải nghỉ học vì bị ốm khiến chị khó lòng xoay sở việc nhà với việc công ty. “Thời tiết ẩm ương thế này người lớn còn thấy mệt huống chi trẻ nhỏ. Tôi bị viêm mũi nhiều năm nên trời này đúng là kinh khủng đối với tôi. Còn bọn trẻ thì sốt liên miên, ho và sổ mũi.”

Không chỉ người dân, thậm chí đến một vị bác sĩ cũng than thở với thời tiết này: “Chẳng lẽ bệnh đau cổ gáy cũng xảy ra theo mùa và liên quan đến thời tiết sao!? Để ý 3 năm liền đều mắc đúng dịp này và kéo dài gần tháng không dứt. Có lẽ phải lên kế hoạch điều chỉnh chứ không chủ quan được, khi tuổi càng cao sẽ càng nặng thì nguy.”



Đau vai gáy là căn bệnh khá phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Bệnh không chỉ khiến vai gáy bị đau, nhức mỏi mà các vùng lân cận như bả vai, cánh tay, lưng... cũng chịu chung số phận. Đau vai gáy có thể do nhiều nguyên nhân gây nên như: thoái hóa, thoát vị đĩa đệm các đốt sống cổ, do thiểu năng vành, do u đỉnh phổi... Đau vai gáy có đặc điểm thường xuất hiện vào sáng sớm lúc ngủ dậy hoặc sau khi lao động nặng nhọc hoặc bị nhiễm lạnh. Đau tăng khi đứng, đi, ngồi lâu, ho, hắt hơi, vận động cột sống cổ, khi thời tiết thay đổi; giảm khi nghỉ ngơi. Nhiều trường hợp đau vai gáy kéo dài dẫn đến người bệnh luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu, không tập trung, tư duy kém... ảnh hưởng lớn tới chất lượng sống của người bệnh.

Khi bị đau mỏi vai gáy, bạn có thể dùng dầu nóng xoa bóp nhẹ nhàng ở cổ và vai chừng 10-15 phút nhằm làm tăng lượng máu lưu thông sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, kết hợp với những bài luyện tập tốt cho vai, gáy như yoga. Ngoài ra, bạn cũng cần có một chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Đối với những người lao động nặng thì cần kiêng mang vác nặng, cố gắng nghỉ ngơi trong thời gian chữa bệnh. Chú ý, để hạn chế tái diễn thì khi ngồi làm việc, bạn cần giữ cho cổ luôn thẳng, mỗi 45 phút nên đứng dậy đi lại, xoay cổ nhẹ nhàng sẽ giúp bạn bớt đau. Nếu đã làm như trên mà đau mỏi kéo dài vài ngày không có chiều hướng thuyên giảm thì tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Những tác động tiêu cực từ sự thay đổi đột ngột của thời tiết không loại trừ bất kỳ đối tượng nào, trong đó người lớn tuổi thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cụ tuổi cao, sức đề kháng yếu lại thường mắc các bệnh mạn tính đi kèm khiến nguy cơ bệnh trở nặng theo thời tiết luôn tiềm ẩn.

Để phòng bệnh ở người cao tuổi trong mùa lạnh, cần mặc đủ ấm, ngủ ấm, tránh gió lùa. Hạn chế ra khỏi nhà lúc sáng sớm; cần vệ sinh họng, miệng sạch sẽ thường xuyên hằng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; súc họng bằng nước muối sinh lý.

- Những trường hợp dùng răng giả cần vệ sinh răng giả thật sạch sẽ không để bám dính nhiều cặn, thức ăn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi sinh vật cho đường hô hấp. Cần bỏ thuốc lá, thuốc lào nhất là những người cao tuổi đã bị các bệnh mãn tính như viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn, viêm xoang.

- Thể dục khoa học, buổi sáng nên xoa tay, xoa chân cho ấm rồi mới bước xuống giường, có thể vẫn tập thể dục hoặc đi lại, vận động thân thể ở trong nhà chứ không nên ra khỏi nhà khi thời tiết còn lạnh.

- Theo dõi các chỉ số tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, đái tháo đường… ngăn ngừa huyết khối. Tăng cường rau quả chứa nhiều vitamin C thiên nhiên như cam, chanh, bưởi, cà chua, quýt, su hào, xà lách, giá đậu... nhằm làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Có thể uống một ly sữa ấm trước lúc lên giường để khỏi hạ đường huyết trong đêm gây rối loạn giấc ngủ...

- Với trẻ nhỏ học mầm non, cha mẹ nên mặc ấm cho trẻ bằng nhiều lớp áo, để trưa có thể cởi bỏ bớt áo, tránh để trẻ nhiễm lạnh do đổ mồ hôi.

- Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý làm thông thoáng nhà cửa; tránh để trẻ tiếp xúc với khói, bụi… Chú ý tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin để tăng sức đề kháng; trẻ dưới 6 tháng cần được bú mẹ hoàn toàn...