Việc chu kỳ hàng tháng không đều khiến nhiều phụ nữ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể điều trị được chỉ bằng những liệu pháp tự nhiên.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong thân và lá của ngò tây có chứa hoạt chất apiol và myristicin có tác dụng kích thích các cơn co thắt tử cung. Chính vì vậy nên ngò tây được các chuyên gia khuyến khích sử dụng điều trị rối loạn kinh nguyệt.Ngò tây được các chuyên gia khuyến khích sử dụng điều trị rối loạn kinh nguyệt.Ngò tây được các chuyên gia khuyến khích sử dụng điều trị rối loạn kinh nguyệt.Bạn chỉ cần thêm ngò tây vào các món ăn hoặc uống trà ngò tây đều đặn mỗi ngày để trị dứt điểm chứng rối loạn kinh nguyệt.Cần tây là một nguồn dưỡng chất rất phong phú từ các loại vitamin như A, B1, B2, B6, C, K… đến các chất khoáng như canxi, sắt, kali, selen, kẽm...Bên cạnh đó, cần tây cũng rất có ích trong nhiều căn bệnh như huyết áp cao, giúp giảm sưng viêm, xoa dịu thần kinh, giảm cholesterol xấu và đặc biệt là chứng kinh nguyệt không đều.Y học cổ truyền Ấn Độ từ lâu đã dùng cây và hạt thì là trong việc chữa các chứng bệnh liên quan đến kinh nguyệt của phụ nữ. Thì là còn có tác dụng làm giảm đau bụng kinh, bế kinh do thiếu máu, cảm lạnh.Lá và hạt thì là được sử dụng trong các bệnh liên quan đến kinh nguyệt của phụ nữ.Lá và hạt thì là được sử dụng trong các bệnh liên quan đến kinh nguyệt của phụ nữ.Thì là có thể dùng dưới dạng nước ép hoặc nước trà đều được.Bên cạnh tác dụng chữa kinh nguyệt không đều, hạt cỏ cà ri còn được các chuyên gia khuyên dùng cho các bà mẹ cho con bú vì nó có tác dụng kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh.Nhờ enzyme papain có trong đu đủ, nó có thể chữa được nhiều loại bệnh như trầm cảm, dễ cáu gắt. Uống nhiều nước ép đu đủ xanh còn giúp tử cung hoạt động tốt, chu kì kinh nguyệt điều hoà hơn.Nước ép lô hội có thể xoa dịu cơn đau dạ dày, trị rối loạn kinh nguyệt. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây sẩy thai nên phụ nữ phải cân nhắc trước khi dùng.Với lượng chất phytoestrogen dồi dào, quả lựu cũng thường được các chuyên gia y tế khuyến khích sử dụng để kích thích tử cung và trị rối loạn kinh nguyệt.Ngoài những thực phẩm nói trên, phụ nữ gặp phải các vấn đề về kinh nguyệt cũng có thể dùng những loại rau củ khác như quế, trà hoa cúc, rễ cây ngưu bàng, hương thảo, xô thơm để cải thiện tình hình.Tuy nhiên, một vài loại thực phẩm điều trị rối loạn kinh nguyệt nói trên có thể gây sẩy thai. Do đó, phụ nữ cần nhờ bác sĩ tư vấn trước khi bắt đầu áp dụng bất cứ phương pháp nào.