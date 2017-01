Tết là những cuộc vui, nhậu nhẹt và say xỉn. Hãy tận dụng những thực phẩm có sẵn trong nhà bếp dưới đây để giải rượu cho chồng mình.

Bia rượu là đồ uống không thể thiếu trong mỗi cuộc vui dịp Tết. Không chỉ gây ra tình trạng say xỉn, mất tự chủ hành vi, uống nhiều bia rượu còn dễ bị ngộ độc, thậm chí gây tử vong.

Để đón một cái Tết vui tươi và an toàn, chị em cần biết cách tận dụng một số thực phẩm đơn giản để giúp ông xã của mình giải rượu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhé!Theo y học cổ truyền, đậu xanh có vị ngọt, hơi tanh, tính hàn, không độc, bổ nguyên khí, thanh nhiệt mát gan, giải độc.Với đặc tính trên, đậu xanh là một thực phẩm tuyệt vời giúp giải rượu hiệu quả và tức thì. Người sau rượu chỉ cần ăn một bát cháo đậu xanh sẽ ngủ ngon và không còn mệt mỏi vào sáng hôm sau thức dậy.Gừng rất tốt trong việc giải say và giải độc rượu. Thái một củ gừng tươi thành những lát mỏng rồi đem sắc nước uống, thêm một thìa mật ong, uống nóng sẽ giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái hơn rất nhiều.Đừng quên những búp lá chè xanh khi chồng say rượu. Axit tanic trong chè xanh có tác dụng khử chất cồn trong rượu. Uống một cốc chè xanh thật đặc sẽ giúp người say tỉnh rượu nhanh chóng, lại không gây mệt mỏi.Ngoài công dụng giải khát, nước mía còn có công dụng bất ngờ với người say xỉn. Uống nước mía ngay sau khi nhậu nhẹt sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần bình tĩnh, tỉnh táo hơn rất nhiều.Với những "tuyệt chiêu" này, chị em không cần phải lo lắng nhiều khi chồng ham nhậu ngày Tết nữa nhé!