Ngoài việc luyện tập, bạn cũng nên bổ sung những loại thực phẩm không chứa chất béo để nhanh chóng đạt mục tiêu giảm cân.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Boldsky, 12 loại thực phẩm sau không chứa hoặc chứa rất ít chất béo, nhiều protein và năng lượng, do đó chúng giúp bạn có nhiều năng lượng để hoạt động thể chất và từ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng:Hạnh nhân là một loại hạt đặc biệt giúp bạn giảm cân. Hạnh nhân ngăn chặn cơn đói, đồng thời cung cấp nhiều chất béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân đơn giản và hiệu quả.Các loại đậu ít calo và nhiều chất xơ, đồng thời chất béo trong đậu không có cholesterol. Đó là lý do tại sao nó là loại thực phẩm tiếp theo để bạn thêm vào chế độ ăn uống nếu muốn giảm cân.Rau xanh như rau bina, bông cải xanh rất giàu vitamin và ít calo. Hãy ăn chúng 2 lần/ tuần, bạn sẽ nhanh chóng đạt cân nặng lý tưởng.Thêm các thực phẩm từ sữa vào chế độ ăn uống của bạn. Các thực phẩm như pho mát ít béo, sữa tách kem và sữa chua là những thực phẩm không chứa chất béo tốt nhất giúp bạn giảm cân.Bột yến mạch là một trong những loại thực phẩm không chứa chất béo mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bởi yến mạch rất giàu chất xơ và năng lượng giúp cơ thể luôn hoạt động hiệu quả.Trứng có hàm lượng protein cao hơn bất kỳ thực phẩm nào trong danh sách này mà lại không chứa chất béo. Vì vậy, để giảm cân hiệu quả, bạn hãy cố gắng ăn ít nhất 2 quả trứng một ngày.Loại thịt nạc chứa ít chất béo giúp giảm cân tốt nhất là thịt gà. Chúng cũng cung cấp lượng calo cho cơ thể thấp nhất so với các loại thịt khác.Nó cũng là loại thực phẩm giúp giảm cân nhanh nhất hiện nay được nhiều người áp dụng.Nấm là loại thực phẩm yêu thích của những người ăn chay. Đó cũng là lý do chúng được đưa vào danh sách những thực phẩm không chứa chất béo để giảm cân. Bởi trong nấm có hàm lượng nước lớn, giúp bạn nhanh no và no lâu.Ớt là loại gia vị hỗ trợ rất tốt việc giảm cân, bởi nó giúp đốt cháy nhiều calo. Vì thế, hãy thêm ớt vào các món xào, cà ri, nước chấm của bạn.Măng tây có một hương vị đa dạng mà nhiều người không thích nó. Tuy nhiên, loại rau này lại giúp ngăn chặn cảm giác sự thèm ăn và nhanh chóng làm dịu cơn đói của bạn với các khoáng chất. Đó là lý do tại sao măng tây là một trong những loại thực phẩm không chứa chất béo tốt nhất để giảm cân.Cá hồi có chứa omega-3, đây là loại axit béo có tác dụng tăng cường trao đổi chất, giúp bạn đào thải lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể.