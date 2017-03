Người Việt chúng ta thường có thói quen biếu nhau hoa quả cho người mới ốm dậy, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn hoa quả cho người ốm mau bình phục.

Chứa một lượng lớn calo, chuối giúp cho người bệnh cảm thấy khỏe hơn. Mặt khác, các vi chất như kali, magie và đường tự nhiên sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch của bạn thêm mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, chuối còn có khả năng giúp bạn tránh nguy cơ đông mạch máu não và đột quỵ.Ít ai biết, xoài xếp nhất nhì danh sách xếp loại các trái cây cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, xoài cũng rất giàu kali, canxi, phospho, kẽm,… và các vitamin nhóm C, B sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn trông thấy.Nho là một loại trái cây khá đắt tiền bởi dưỡng chất trong nho không chỉ nhiều mà hương vị của chúng cũng rất ngon. Ngoài những dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng, nho còn giúp bạn tăng cường máu nuôi cơ thể.Nhiều người vẫn nói dưa hấu lạnh, không tốt cho người bệnh. Tuy nhiên, tặng người bệnh dưa hấu tức là bạn đã giúp họ tránh mất nước và thúc đẩy quá trình cung cấp và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể họ.Đây là loại trái cây tốt nhất giúp bạn phục hồi sức khỏe, đặc biệt sau khi bị sốt xuất huyết. Đu đủ cũng giàu vitamin C, tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể.Sau khi ốm dậy bạn nên ăn táo vì nó giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng và lâu dài hơn nhiều loại thực phẩm khác. Táo rất giàu vitamin C, B và cung cấp nguồn năng lượng phong phú, ngăn ngừa mệt mỏi.